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        Haberler Gündem Özel gereksinimli öğrencilerin okulunda anneleri de meslek öğreniyor

        Özel gereksinimli öğrencilerin okulunda anneleri de meslek öğreniyor

        Van'da özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu'na gelen aileler, atölyede açılan kurslara katılarak meslek öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:18
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        Özel gereksinimli öğrencilerin okulunda anneleri de meslek öğreniyor
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        Edremit ilçesinde 2 yıl önce açılan Özel Eğitim Uygulama Okulu, engelli çocukların yanı sıra annelerinin de zamanlarını verimli değerlendirdiği bir mekan haline geldi.

        Çocuklarıyla geldikleri okulda kendileri için oluşturulan alanda bir araya gelen anneler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan dikiş nakış ve el sanatları kurslarına katılıyor.

        Bu sayede hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkanı bulan anneler, evlerinde kullanmadıkları veya çevreden topladıkları eski malzemeleri yeni ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor.

        Ailelere ayrılan bekleme salonunda oluşturulan atölyede usta öğreticilerden eğitim alan kadınlar, kanaviçe örgü, taş tozundan kalıp dökme, tel kırma, boyama, yağdanlıktan vazo gibi ürünler yaparak Dünya Engelliler Haftası ve Dünya Engelliler Günü etkinliklerinde sergiliyor.

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        "ANNELERİMİZ İÇİN MUTLULUK VERİCİ BİR ORTAM"

        Okul Müdürü Abidin Aşan, çocuklarının bakımı için okula gelen annelere istihdam olanakları sağladıklarını söyledi.

        Çocukların yanı sıra annelerin de okulda eğitim aldığını belirten Aşan, şunları kaydetti: "Daha önce 'Vali Evi' olarak kullanılan bu alan Sayın Vali'miz Ozan Balcı'nın talimatıyla Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürülmüştü. Özel gereksinimli çocuklarımız burada eğitimlerini sürdürüyor. Anneler de çocuklarıyla her gün okula geliyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslara katılarak meslek sahibi oluyorlar. Aynı zamanda geri dönüşüm malzemeleriyle süs eşyaları üretip bunları sergiliyorlar."

        Usta öğretici Filiz Canlı ise annelerin mesleki eğitimle becerilerini geliştirdiğini ifade ederek, "Yaptığımız ürünleri yıl sonunda düzenlediğimiz sergilerde satıyoruz. Ürünlerden elde ettiğimiz gelirle malzeme alarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Anneler, çocuklarından ayrılmadan hem eğitim alıyor hem de üretim yapıyor. Annelerimiz için mutluluk verici bir ortam. Burası sadece öğrencilerin değil, velilerimizin de okulu" diye konuştu.

        "OKUL BİZİM İKİNCİ YUVAMIZ HALİNE GELDİ"

        Anne Hatice Burkay, okulda çok güzel zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklarımızı öğretmenlerine teslim ettikten sonra usta öğreticimiz eşliğinde el sanatları eğitimleri alıyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturduk. Güzel vakit geçiriyoruz. Bizim için inanılmaz bir deneyim oluyor. Okulda kocaman bir aile haline geldik" dedi.

        Anne İlknur Zafer de okulda hem çocuklarının yanında olma hem de kurslara katılma imkanı bulduklarını belirtti.

        Zafer, "Okul bizim ikinci yuvamız haline geldi. Sabah çocuklarımızla okula geliyoruz ve çıkış saatine kadar kalıyoruz. Hem çocuklarımız hem de biz güzel vakit geçiriyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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