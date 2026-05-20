Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Sonuçları 2026: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nereden öğrenilir?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına ilişkin sonuçlar için bekleyiş sürüyor. 3 Mayıs'ta yapılan sınavın ardından adaylar, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Ayrıntılar haberimizde.
2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih kesinleşti. Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının 22 Mayıs 2026 Cuma günü duyurulacağı bildirildi.
ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, adaylar tarafından internet üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara, kurumun EGM online işlemler sayfası adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girilerek erişilebilecek.