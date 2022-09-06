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Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

Otomotiv sektörü için yazılım geliştiren, bilgisayar mühendisi İsa Karahan, Sakarya’dan aldığı ikinci el halk otobüsünü, 9 aylık çalışma ile akıllı karavana dönüştürdü

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  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Bilgisayar mühendisi İsa Karahan, Sakarya'dan aldığı ikinci el halk otobüsünü, 9 aylık çalışma ile akıllı karavana çevirdi. İHA'nın haberine göre karavanları ile bin 600 kilometrelik uzun bir tur gerçekleştiren Karahan ailesi, hayatlarını huzur buldukları tabiat ortamına taşıdı.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Uludağ'daki Çobankaya Kamp Alanı'nda 3 ay karavanla yaşayan Karahan ailesi, eylül ayında hava sıcaklığının düşmesiyle Ege sahillerini dolaşmak üzere yola çıktı. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Yaklaşık olarak 2 milyon lira harcanarak 9 ayda son halini alan karavan dört mevsim kullanılabiliyor. Hızlı internet bağlantısı da olan karavan, bilgisayar mühendisi İsa Karahan için ofis imkanları da sunuyor. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Ailesinin rahat etmesi için geniş bir araç düşündüklerini belirten İsa Karahan, "Sakarya'dan eski bir halk otobüsü satın aldık. Otobüsü 4 kişilik bir çekirdek ailenin ev rahatlığında kalabileceği bir karavana dönüştürmek istedik. Yazılım sektöründe olduğum için bütün düzeni ve yazılımı kendim yaptım.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Otobüsün üzerine 5 güneş paneli yerleştirdik. Buzdolabı, fırın, aydınlatma ve prizler için gerekli olan elektriğimizi, güneş panelleriyle güçlü pillerde depolayarak temin ediyoruz. Enerji tüketimini, aydınlatma ve cihaz ayarlarını tablet üzerinden açık kodlu bir yazılım vasıtası ile takip ediyoruz. Önemli olan eşim ve çocuklarımın mutlu olmasıydı. Onların rahatı için, tasarımı bana ait bir karavan yaptık. Güneş olmayan günlerde, akülerde depoladığımız enerjiyle 4-5 gün cihazlarımızı kullanmaya devam edebiliyoruz" dedi.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    YOLCU OTOBÜSÜNÜ KARAVANA ÇEVİRDİ

    İstanbul'da yaşayan mimar Selçuk Aslan, 10 yıl önce emekli olup Antalya'ya yerleşti. Çalıştığı süre boyunca karavan yaşantısını hayal eden Aslan, emekli olunca karavan arayışına girişti.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    DHA'nın haberine göre istediği büyüklükte, zevkine göre döşenmiş bir karavan bulamayan Aslan, kendi karavanını tasarlamaya karar verdi. Yıllarca yolcu taşıyan bir otobüsü satın alan Selçuk Aslan, içini tamamen kendisi tasarladı.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    İhtiyaç duyduğu eşyaların tamamını karavana ekleyen Aslan, fırın, buzdolabı, oturma grubu, tuvalet, çamaşır makinesi ve yatak odasını yerleştirdiği 30 metrekarelik karavanda yaşamaya başladı. 5 ayda bitirilen karavanla Akdeniz sahilinde tura başlayan Aslan'a eşi de zaman zaman eşlik ediyor.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    'ARTIK EVE GİTMİYORUM'

    Canının istediği her yere hareket ettiğini belirten Aslan, "Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Bazen deniz, bazen orman ya da sevdiklerimin yakınında bir yere park ediyorum. İstanbul'da yıllarca ev-iş arasında yaşamışız. Artık böyle bir hayat sürüyorum. Eve hiç gitmiyorum" dedi.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Dışarıdan bakınca otobüs ama içine girince bir yaşam alanı oluşturduğunu belirten Aslan, hayalinin ise Türkiye turunu tamamlamak olduğunu söyledi.

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Karavanı sayesinde kendisi gibi karavanda yaşayanlarla arkadaşlık kurduğunu da anlatan Aslan, "Beni görenlerin büyük kısmı "Benim hayalimi yaşıyorsun', 'Maliyeti ne kadar oldu?', 'Kilometrede ne kadar yakıt harcıyor?' gibi cümleler kuruyor. Artık bu benim evim olduğu için maliyet kısmını çok sorgulamıyorum. Türkiye turu kapsamında İstanbul hariç her yere gitmek istiyorum" diye konuştu.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Selçuk Aslan, bazen deniz kenarının bazen de bir ormanın evinin bahçesi olduğunu belirterek, camdan bakınca neyi görmek istiyorsa oraya gittiğini söyledi.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    ESKİ OKUL OTOBÜSÜNÜ BAKIN NEYE ÇEVİRDİ!

    Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek 1960 model hurda okul otobüsünü (school bus) karavana dönüştürdü.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    İHA'nın haberine göre çocukluk hayalini gerçekleştirmek için işe koyulan Mert, okul otobüsü için yaklaşık 700 bin TL harcadı.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Otobüsü karavana çeviren Kadir Mert'in konakladığı yerlerde park ettiği aracı ilgi odağı oluyor.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Otobüsü ile Atakum sahilinde konaklayan Mert, insanların yoğun ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu söylüyor.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    "ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

    Karavanın yapım sürecini anlatan Kadir Mert, "Bu aracın bütün çocukların hayali olduğunu düşünüyorum. School Bus'ı zaten çizgi filmlerde görüyordum. Bu benim çok hoşuma giden bir araçtı.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Oyuncaklarını hep kendime alırdım. Daha sonrasında bu aracım evim olmasına dair çocukluk hayallerim vardı. Bunu gerçekleştirmek 15-20 yıl aldı. Hayatımdan son derece memnunum. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Yaklaşık 7 ay önce otobüsü hurda halinde satın aldım. Motoru, tekeri, şanzımanına kadar bildiğiniz tüm parçaların yenilenmesini gerçekleştirdim.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    5 ay içinde aracı ayağa kaldırdım. Toplamda 700 bin TL kadar bir rakam harcadım. Bunun 400 bin TL'si motor, lastik gibi parçalara gitti. Geri kalan masrafım ise yaşam alanıyla ilgili parçalara gitti" dedi.

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    "EVİM VE ARABAM BİR OKUL OTOBÜSÜ OLDU"

    Dünya turuna çıkmak istediği ifade eden Mert, "Evim ve arabam bu okul otobüsü oldu. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Dünya turu niyetim var. Normalde Nepal’de yamaç paraşütü eğitmeni olduğum için orada çalışmalarım mevcut.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Araçla beraber 6 bin kilometrelik yolu gideceğim. Öncelikle 1 sene kadar Türkiye'de testlerini gerçekleştireceğim. Dün gece Samsun Atakum sahilinde konakladım. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Uykuya dalmam gece 04.00'ü buldu. Sürekli insanlar geldiler. ‘İçine girebilir miyiz, bakabilir miyiz’ dediler. Her gelenin baya bir hoşuna gidiyor. Sohbet ediyoruz, kahve ikram veriyorum" diye konuştu.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Otobüse hayran kaldığını belirten Emriye Küçük Ergen, "Çok güzel buldum. Sosyal medyada görüyordum. Gerçeğini görünce de çok mutlu oldum. Kendi aracımmış gibi mutlu etti. Sosyal medyada gördüklerimin çok daha dışında ve bayıldım" şeklinde konuştu.

    *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    İNTERNETTEN SATIN ALDILAR... OKUL OTOBÜSÜNDEN BAKIN NE YAPTILAR

    ABD'nin California eyaletinde yaşayan Tyler Hjorting ve Lexi O'Brien çifti, yerleşik yaşamın kendilerine uygun olmadığını fark etti.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Seyahat etmeyi çok seven fakat gezdikleri yerde konaklama ücreti ödemek istemeyen çift eski bir okul otobüsü satın alarak, kullanışlı bir karavana dönüştürdü. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    One Wild Ride adını verdikleri aracı ev konforunda tasarlayan çift, koronavirüs pandemisinden geçtiğimiz şu günlerde kalabalıktan uzak seyahat edebiliyor. Peki Tyler Hjorting ve Lexi O'Brien planlarını nasıl hayata geçirdi dersiniz?
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Otobüsle dünyayı gezme kararını anlatan çift, planlarını iki yılda hayata geçirdi.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Göçebe yaşam tarzını benimsedikten sonra bir yıl araştırma yapan ve otobüs arayan ikili, uygun bir otobüs bulmak için fazlasıyla mesai harcadı.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Tyler ve Lexi internetten satın aldıkları otobüslerini 8 ay gibi bir sürede yeniledi.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Otobüsün kullanışlı olması için tasarıma çok kafa yoran çift, iş sonrası ve hafta sonları otobüs yenilemeye vakit ayırarak hayalini gerçekleştirdi.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    İkili, okul otobüsüne yatak, yemek masası, mutfak tezgahı, musluk, ocak, koltuk, ufak bir banyo, depolama alanları ve bolca bitki sığdırdı.

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Hjorting ve O'Brien, eski aracı karavana çevirmek isteyen gezginlere bütçeyi iyi bir güneş enerjisi sistemine yatırmalarını tavsiye etti.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    İşte sevimli karavandan görüntüler...
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    İNTERNETTEN SATIN ALIP YENİSİNDEN DAHA GÜZELİNİ YAPTILAR

    İngiltere'nin Nottingham kentinde ev almanın yükü altında ezilmek istemeyen Iona Stewart ve Martin Hill çifti kendilerince bir çözüm buldu. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Seyahat etmeyi seven ve işlerini dışarıdan halledebilen çift gezerken yanlarında olabilecek bir eve sahip olmak istedi.

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Çift bunun üzerine Ebay'den 3.600 sterline kamyon satın almaya karar verdi. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Iona ve Martin tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı. 

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    İngiliz çiftin böyle bir işe girmesinin amacı ise konaklama masraflarını kısmak... 

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Kamyonun yenilenmiş hali böyle görünüyor.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Dışarıdan bakınca çok özel olduğu söylenemez ancak aracın içinde bir dairede olması gereken her şey var.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Araç, lüks bir yatak odası, yaşam alanı, mutfak ve banyoya sahip.

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Geçmişte kamyon satın almanın hayalini kurduğunu söyleyen Martin, 4 aylık çalışma sonucunda kamyonu yeni hale getirdiklerini söylüyor.

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Evin içinde çift kişilik yatak odası ve şık mobilyalar mevcut.
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Dahası tüm eşyaların kolayca sığabilmesi için depolama alanları oldukça zekice düşünülmüş. 
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Kamyonu içindeki odalar kapılarla ayrılmış.

     
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

    Şimdilerde Avrupa seyahatine devam eden çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu küçük evden görüntüler ise şöyle...
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
  • Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

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