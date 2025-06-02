Özel kuvvetler nasıl olunur? Özel kuvvetler olma şartları nelerdir?

Bölgede düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi, kritik hedeflerin ele geçirilmesi veya yok edilmesi, yerel destek sağlanması ve barış ortamının tesis edilmesi gibi amaçlarla çalışır. Ayrıca doğal afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerinde, uluslararası barış gücü operasyonlarında ve özel görevlerde de yer alabilirler. Özel Kuvvetler, ülkenin milli güvenliği için adeta gizli kahramanlar gibi çalışır, gerektiğinde hayatlarını riske atarak kritik operasyonları başarıyla tamamlarlar. Peki, tüm detaylarıyla özel kuvvetler ne iş yapar?

ÖZEL KUVVETLER NASIL OLUNUR?

Özel Kuvvetler personeli olmak, hem fiziksel hem de zihinsel olarak son derece zorlu ve disiplinli bir süreçten geçmeyi gerektirir. Türkiye’de bu birliğe katılmak isteyen bireylerin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde subay, astsubay veya uzman erbaş olarak görev yapıyor olmaları gerekir. Adayların Özel Kuvvetler Komutanlığı’na alınabilmesi için gönüllü olmaları şarttır; zorunlu bir atama yapılmaz. Başvuru kabul edildikten sonra adaylar, fiziksel yeterlilik testleri, psikoteknik değerlendirmeler ve dayanıklılık sınavlarına tabi tutulurlar.

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Bu aşamaları başarıyla geçenler, “Komando İhtisas Kursu” olarak bilinen ve 72 hafta süren yoğun eğitim programına alınır. Bu eğitim sürecinde hava indirme, paraşütle atlama, yakın dövüş, hayatta kalma, sabotaj, keşif, hedef tespiti, gece operasyonları, arazi şartlarında uzun süreli intikal gibi birçok konuda ileri seviye taktik bilgiler edinilir. Aynı zamanda zorlu doğa koşullarında, açlık ve uykusuzluk altında verilen kararların doğruluğu da test edilir. Eğitim süresince adaylar hem fiziksel sınırlarını zorlar hem de psikolojik dayanıklılıklarını kanıtlarlar.

ÖZEL KUVVETLER OLMA ŞARTLARI NELERDİR? Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) bünyesinde "Bordo Bereli" olarak bilinen seçkin birimde görev almak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en zorlu ve prestijli görevlerinden biridir. Bu birime katılmak, sadece üstün fiziksel ve zihinsel yeterlilik değil, çok kapsamlı bir eğitim sürecini ve özel bir seçimi gerektirir. TSK Personeli Olmak ve Gönüllülük Esası Özel Kuvvetler Komutanlığı, büyük ölçüde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki mevcut personelden (subay, astsubay, uzman çavuş) gönüllülük esasına göre seçim yapar. Yani, doğrudan dışarıdan "bordo bereli" olarak girilen ayrı bir alım süreci yerine, TSK'nın diğer birimlerinde görev yapan ve belirli niteliklere sahip olan personel bu birime geçiş yapma şansına sahiptir. REKLAM Rütbe: Subay, astsubay veya uzman erbaş rütbelerinden birine sahip olmak.

Gönüllülük: Özel Kuvvetler'e katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanır.

Sicil ve Disiplin: TSK içinde sicilinin yüksek ve disiplinli bir geçmişe sahip olmak önemlidir. Dış Kaynaktan Alım (Nadiren ve Belirli Şartlarla) Tarihsel olarak daha az görülmekle birlikte, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyduğunda, belirli dönemlerde dış kaynaktan (yani sivil vatandaşlardan) da doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesine personel alımı yapabilir. Bu tür alımlar, subay ve astsubay rütbelerinde gerçekleşir ve çok özel şartlar aranır. Dış Kaynak Subay/Astsubay (Özel Kuvvetler İçin) Alımında Aranan Genel Şartlar: