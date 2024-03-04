Özel sağlık sigortası hangi hastanelerde geçerli? Özel sağlık sigortası hangi bölümlerde geçerli olur?
Özel Sağlık Sigortası, kişilerin kendini garanti altına almak için başvurduğu poliçelerden biridir. Kişiler ve gerektiği durumlarda aileler, Temel Sağlık Poliçesi kapsamını yeterli bulmayabilir. Hayat koşullarında normal sigortanın kapsamından fazlası gerekebilir. Böyle durumlarda kişiler Özel Sağlık Poliçesi'ne başvurabilir. Buradaki temel amaç, daha geniş bir sağlık hizmeti ağına erişmektir. Bu da kişilerin arama motorlarında "Özel Sağlık Sigortası hangi hastanelerde geçerli?" gibi soruları sormasına neden olmuştur. Bu gibi daha fazla sorunun yanıtlarını yazımızda derledik…
Temel Sağlık Sigortası çoğunlukla standart ve belirli bir kapsam içerir. Ancak Özel Sağlık Sigortası’nda daha geniş bir hizmet yelpazesi vardır. Hizmet alınan şirkete bağlı değişmek üzere bu poliçe türüyle; hastane masrafları, muayene ücretleri, diş tedavileri ve ameliyatlar hizmet kapsamına teminat altındadır. Peki Özel Sağlık Sigortası ilaçları karşılıyor mu? Yanıt için yazının devamını okuyun…
Özel Sağlık Sigortası Nedir?
Özel Sağlık Sigortası, çeşitli sağlık hizmetleri kapsamında bulunan bir sigorta türüdür. İnsanlar, çeşitli etkenlerle sağlıkta meydana gelen rahatsızlıkların kapsamlı tedavisi ve takibi için bu poliçe ürünlerinden yararlanır. Siz de sizin için uygun olan bir kurum ile anlaşarak geleceğinizi ve sağlığınızı teminat altına alabilirsiniz.
Özel Sağlık Sigortası Hangi Hastanelerde Geçerli?
“Özel Sağlık Sigortası hangi hastanelerde geçerli?” sorusu da kişiler tarafından sıklıkla sorulur. Sigorta şirketinin hangisiyle anlaştıysanız onun bağlı olduğu sağlık kurumunda hizmet alabilirsiniz. Sigorta şirketleri, çoğunlukla poliklinik, hastane, klinik ve benzeri kurumlar ile anlaşma yaparak müşterilerinin bu kurumlarda hizmet almasını sağlar. Hizmet aldığınız şirket ile anlaşma imzalarken size sunulan belgelerde anlaşmalı kurumların olduğu listeye göz atabilirsiniz.
Özel Sağlık Sigortası Hangi Bölümlerde Geçerli?
Aklınızdan “Özel Sağlık Sigortası Hangi Bölümlerde Geçerli?” sorusu geçiyorsa bu konunun yine anlaşma yaptığınız kurumun belirlediği hizmet kapsamında olduğunu belirtmekte yarar var. Ancak genel olarak bahsetmek gerekirse;
Yatarak tedavi kapsamına giren hizmetlerden bazıları;
Ayaktan tedavi kapsamına giren hizmetlerden bazıları;
Özel Sağlık Sigortası İlaçları Karşılıyor mu?
Söz konusu poliçe üzerine hizmet almak isteyenlerin büyük çoğunluğunun aklından “Özel Sağlık Sigortası ilaçları karşılıyor mu?” sorusu geçer. Bu sorunun yanıtı da yine anlaştığınız sigorta kurumuna bağlı değişecektir. Ancak genellikle şirketler tarafından Özel Sağlık Sigortası poliçeleri reçeteli ilaç maliyetlerini karşılayacak niteliktedir. Bazı durumlarda ilaç kapsamı gelişirse bu durumda poliçe teminatı ilaçların ücretini karşılayamayabilir.
Özel Sağlık Sigortası Hangi Hastanelerde Geçerli Olmaz?
Sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş kurumlar, yani “hastane” kapsamında değerlendirilen kurumlar ile anlaşma sağlar. Bakım evleri, ayakta tedavi sunan klinikler, fizik tedavi merkezleri, madde bağımlılığı ile mücadele alanları ve huzur evleri bu kurum tanımının dışında kalır. Anlaşmaya vardığınız Özel Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında anlaşmalı hastanelerde tedavi olabilir ve sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. “Özel Sağlık Sigortası hangi hastanelerde geçerli olmaz?” sorusuna bu şekilde yanıt vermek mümkündür.
Özel Sağlık Sigortası Zorunlu mu?
Özel Sağlık Sigortası, Genel Sağlık Sigortası’ndan farklı bir uygulamadır ve herhangi bir zorunluluğu yoktur. Çeşitli sigorta şirketleri tarafından sunulan bu hizmet, dileyen herkes tarafından yaptırılabilir ancak herkes bu poliçeyi yaptıracak diye bir zorunluluk yoktur. Ancak bu poliçeden farklı olarak GSS kısaltılmasıyla bilinen Genel Sağlık Sigortası’nın tüm T.C. vatandaşları için zorunlu olduğunu hatırlatmakta yarar var.
Özel Sağlık Sigortası Devlet Hastanesinde Geçerli mi?
Söz konusu poliçe ile ilgili kişilerin kafasını karıştıran bir diğer konu da bu sigorta hizmeti alındığında devlet hastanesinde kullanılıp kullanılmayacağıdır. Özel Sağlık Sigortası, kamu hastaneleri de dâhil olmak üzere tüm hastanelerde geçerlidir. Bu hastane grubuna özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de dâhildir. Üstelik bu olurken SGK anlaşmalı hastane şartı da aranmamaktadır. Burada önemli olan, anlaşma yapılan sigorta şirketinin izin verdiği sağlık kuruluşlarının dışına çıkmamaktır.
Özel Sağlık Sigortası Primleri Neye Göre Belirlenir?
Özel Sağlık Sigortası primleri belirlenirken şirketler tarafından çeşitli faktörler göz önüne alınır. Kişilerin biyolojik özelliklerinin yanı sıra taşıdığı riskler ve hastalık geçmişi de prim belirleme noktasında önemlidir. Söz konusu poliçenin primleri çeşitli faktörlere bağlı olarak hesaplanır ve her bir müşteri için farklı olacak şekilde sunulur. Prim hesaplamalarında göz önüne alınan ana faktörler ise aşağıda sıralanmıştır;