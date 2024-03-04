Temel Sağlık Sigortası çoğunlukla standart ve belirli bir kapsam içerir. Ancak Özel Sağlık Sigortası’nda daha geniş bir hizmet yelpazesi vardır. Hizmet alınan şirkete bağlı değişmek üzere bu poliçe türüyle; hastane masrafları, muayene ücretleri, diş tedavileri ve ameliyatlar hizmet kapsamına teminat altındadır. Peki Özel Sağlık Sigortası ilaçları karşılıyor mu? Yanıt için yazının devamını okuyun…

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası, çeşitli sağlık hizmetleri kapsamında bulunan bir sigorta türüdür. İnsanlar, çeşitli etkenlerle sağlıkta meydana gelen rahatsızlıkların kapsamlı tedavisi ve takibi için bu poliçe ürünlerinden yararlanır. Siz de sizin için uygun olan bir kurum ile anlaşarak geleceğinizi ve sağlığınızı teminat altına alabilirsiniz.

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Özel Sağlık Sigortası Hangi Hastanelerde Geçerli?

“Özel Sağlık Sigortası hangi hastanelerde geçerli?” sorusu da kişiler tarafından sıklıkla sorulur. Sigorta şirketinin hangisiyle anlaştıysanız onun bağlı olduğu sağlık kurumunda hizmet alabilirsiniz. Sigorta şirketleri, çoğunlukla poliklinik, hastane, klinik ve benzeri kurumlar ile anlaşma yaparak müşterilerinin bu kurumlarda hizmet almasını sağlar. Hizmet aldığınız şirket ile anlaşma imzalarken size sunulan belgelerde anlaşmalı kurumların olduğu listeye göz atabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Hangi Bölümlerde Geçerli?

Aklınızdan “Özel Sağlık Sigortası Hangi Bölümlerde Geçerli?” sorusu geçiyorsa bu konunun yine anlaşma yaptığınız kurumun belirlediği hizmet kapsamında olduğunu belirtmekte yarar var. Ancak genel olarak bahsetmek gerekirse;

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Yatarak tedavi kapsamına giren hizmetlerden bazıları;

Diyaliz

Radyoterapi

İlaç masrafları

Kemoterapi

Yatarak tedaviye ait olan rehabilitasyon masrafları

Kaza ya da hastalık sonucu yapılması gereken estetik ameliyatlar

Bazı ameliyat türleri

Laboratuvar testleri

Tedavi sırasında kişinin yanındaki refakatçinin oluşacak giderleri

Yoğun bakım giderleri

Ameliyat öncesi ve sonrası için yapılacak tetkikler

Ayaktan tedavi kapsamına giren hizmetlerden bazıları;

Rutin kontroller

Muayene masrafları

Röntgen, tomografi ve MR gibi yöntemler

Fizik tedavi

Rehabilitasyon

Reçeteli ilaç giderleri

Bazı spesifik tahliller

Özel Sağlık Sigortası İlaçları Karşılıyor mu? REKLAM Söz konusu poliçe üzerine hizmet almak isteyenlerin büyük çoğunluğunun aklından “Özel Sağlık Sigortası ilaçları karşılıyor mu?” sorusu geçer. Bu sorunun yanıtı da yine anlaştığınız sigorta kurumuna bağlı değişecektir. Ancak genellikle şirketler tarafından Özel Sağlık Sigortası poliçeleri reçeteli ilaç maliyetlerini karşılayacak niteliktedir. Bazı durumlarda ilaç kapsamı gelişirse bu durumda poliçe teminatı ilaçların ücretini karşılayamayabilir. Özel Sağlık Sigortası Hangi Hastanelerde Geçerli Olmaz? Sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş kurumlar, yani “hastane” kapsamında değerlendirilen kurumlar ile anlaşma sağlar. Bakım evleri, ayakta tedavi sunan klinikler, fizik tedavi merkezleri, madde bağımlılığı ile mücadele alanları ve huzur evleri bu kurum tanımının dışında kalır. Anlaşmaya vardığınız Özel Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında anlaşmalı hastanelerde tedavi olabilir ve sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. “Özel Sağlık Sigortası hangi hastanelerde geçerli olmaz?” sorusuna bu şekilde yanıt vermek mümkündür.