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2018 yılı itibariyle dalgalanan döviz kurları, yavaşlayan sıfır kilometre araç satışları ve değişen sektör dinamikleri sebebiyle geçtiğimiz yıl özel servislerden çok yetkili servislerin pazar daralmasıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı ve RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, pazardaki daralmanın etkisini bu yıl göstereceğini açıkladı.

Ünaldı, "Sıfır kilometre araç pazarının küçülme etkilerini geçtiğimiz yıl özel servisler hissetmedi, çünkü minimum 2 yıl garantili olan sıfır kilometre araçlar, 2-3 yılın ardından özel servislerle tanışıyor. Bu sebeple özel servisler yüzde 40'a varan pazar daralmasının etkilerini bu yılın son çeyreğinde hissedecek" diye konuştu.

2018 yılının ikinci yarısı itibariyle enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim yapma hedefi bulunurken, bazı yedek parça ithalatçılarının yüzde 150'ye varan zamlar yaptığına işaret eden TOSEF Başkanı, "100 bin TL'lik bazı araçların bakım maliyeti 10 bin TL'ye kadar çıktı, dolayısıyla servis girişleri de azaldı. Yedek parça sektörünün şeffaf bir şekilde web sitelerinde parça fiyatlarını yayınlaması en etkili çözüm. Özel servislerin tüm bu zorluklarla başa çıkması için artık belirli standartlara ulaşarak kurumsallaşması ve birlik halinde hareket etmesi gerekiyor" dedi.