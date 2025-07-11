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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Özel sporcularımız Avrupa’da tarih yazdı - İş-Yaşam Haberleri

        Özel sporcularımız Avrupa’da tarih yazdı

        Doğal taş firmalarından Marble Systems Tureks'in ana sponsor olarak destek verdiği özel sporculardan oluşan milli takımlarımız, SU-DS Down Sendrom Avrupa Şampiyonaları'nda kazandıkları 24 altın, 25 gümüş, 9 bronz madalyanın yanında Avrupa ve dünya rekorlarına imza atarak tarihi bir başarı elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:55
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        Özel sporcularımız Avrupa'da tarih yazdı
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        Marble Systems Tureks’in ana sponsor olarak yanlarında yer aldığı down sendromlu özel sporculardan oluşan milli takımımız, Avrupa’da tarih yazdı. 29 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag'da düzenlenen SU-DS Down Sendrom Avrupa Şampiyonaları’nda sporcularımız Down Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda 18 altın madalya, 17 gümüş madalya, 9 bronz madalya ve bir kupa kazanırken; iki Avrupa ve dünya rekoruna imza attı. Down Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’ndan ise 3 altın madalya, 8 gümüş madalya, 3 bronz madalya ile döndüler. Down Tenis Avrupa Şampiyonası’nı da 3 altın madalya ile tamamladılar.

        Sporcularımızın böylesine önemli uluslararası bir şampiyonada ülkemizi temsil etmelerinden ve kazandıkları başarılarından ötürü büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Marble Systems Tureks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç: “Buraya gelirken büyük başarılara imza atacaklarına emindik. Ama onlar tarih yazdılar. Avrupa Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdılar, İstiklal Marşımızı 24 kez okuttular. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, daha pek çok başarılarını kutlayacağımıza gönülden inanıyorum. Sporcularımızın hep yanında olan TÖSSFED Başkanı Birol Aydın’a, tüm asbaşkanlara, tüm TÖSSFED çalışanlarına ve tabii ki sporcuların kıymetli ailelerine de teşekkür etmek istiyorum. Bir Afyonlu olarak Afyon’un gururu milli sporcumuz Münevver Yılmaz’a bir parantez açmak istiyorum. Kendisini cirit atmada kazandığı gümüş madalya için tebrik ediyor; Tureks olarak bizlerin yıllardan beri özel sporcuların yanında yer almamıza vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

        Özel gereksinimli çocukların spor yapmasının gerekliliğinin bire bir hayat kaliteleri ve sağlıklarıyla çok alakalı olduğunu hatırlatan Turunç, onların sağlığı, gelişimi ve hayata tutunmaları adına sporun katkısının büyük olduğunu söyledi. Sporcularımızı ve adaylarını hayatın içine katma konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Turunç, “Marble Systems Tureks olarak bu anlamda da desteğimizi vermeye her daim devam edeceğiz” dedi.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın ise, "Bu tarihi başarıya imza atan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bize yaşattıkları mutluluk için teşekkür ediyorum. Şampiyona boyunca inancın, emeğin ve sporun birleştirici gücüne tanıklık etmekten büyük heyecan duyduk. Türk özel sporcuların neler yapabileceğini bir kez daha gösterdiler. Hepsiyle tek tek gurur duyuyoruz. Daha nice seneler ülkemizin bayrağını gerek Avrupa gerekse dünyada dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

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