        Özel: Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz | Son dakika haberleri

        Özel: Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarını savunuyoruz. 10 Mart Mutabakatı'na uyulmasını önemsiyoruz. Tarafların çatışma olmaksızın masada anlaşmasını arzu ediyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 19:19 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:19
        Özel: Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

        Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, CAO'daki politika kurullarında, milletvekili, Parti Meclisi üyesi, akademisyenler ve siyasetçilerden oluşan 120 kişinin görevlendirildiğini, bu sayının 170'e yükseltilmesini beklediklerini söyledi.

        Özgür Özel, CAO Yürütme Kurulu Toplantısı'nda aldıkları kararla, "Ekonomi Eş Güdüm Konseyi" kurulmasını kararlaştırdıklarını bildirdi. Konseyin 11 üyeden oluştuğunu belirten Özel, bu sayede partinin ekonomi birimlerinin çok daha verimli ve aktif bir süreç geçireceğini dile getirdi.

        Toplantıda, çok boyutlu bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'deki ekonomik sorunları ele aldıklarını aktaran Özel, ülkenin sorunlarını doğru tespit ederken, partinin somut çözüm önerilerini de çalıştıklarını belirtti.

        Özel, ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasını eleştirdi.

        "ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu, askeri bir saldırıyla kaçırması, ardından komşu ülkelere yönelen tehdidi ve Grönland'ı işgal etme planları, küresel gerilimin artmasına neden olmuştur" değerlendirmesini yapan Özgür Özel, kural temelli küresel sistemin yıkılmak istendiğini kaydetti.

        "TERÖRSÜZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE BİR AN ÖNCE KURULMALIDIR"

        Özel, İran'daki toplumsal hareketleri parti olarak takip ettiklerini ifade ederek, "Sivilleri hedef alan aşırı müdahaleler ve olası senaryolar üzerinde durulmaktadır. Söz konusu gelişmelerin Türkiye açısından sınır güvenliği, göç riski, sosyal ve kültürel gerilimlerin yayılması gibi sonuçları ve bölgesel istikrar üzerindeki muhtemel etkileri ele alınmaktadır." diye konuştu.

        Suriye'de yaşanan son gelişmelere değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Böyle bir ortamda komşumuz Suriye'nin yeniden çatışmalı bir ortama sürüklenmesi ciddiyetle ele alınmalıdır. CHP olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarını savunuyoruz. 10 Mart Mutabakatı'na uyulmasını önemsiyoruz. Tarafların çatışma olmaksızın masada anlaşmasını arzu ediyoruz. Suriye'de her inancın ve her kimliğin anayasal bir düzen içerisinde özgürce yaşayacağı bir demokratik sistemin kurulmasını zaruri görüyoruz.

        Türkiye, müzakereden ve diplomasiden yana tutum almalı, çatışmasız çözüm ve sivillerin korunması için inisiyatif almalıdır. Ayrıca bu durum, toplumsal barış sürecini sekteye uğratmamalıdır. Kürt meselesinin çözümü için hızlı adımlar atılmalıdır. Terörsüz ve demokratik Türkiye bir an önce kurulmalıdır."

        "BU GÖRÜLMEMİŞ BİR GELİR ADALETSİZLİĞİDİR"

        Ekonomi politikaları üzerinden hükümeti eleştiren Özel, partisinin, belirlenen en düşük emekli maaşı rakamına itiraz ettiğini ve CHP TBMM Grubu'nun emekliler için Meclis'te nöbet tuttuğunu hatırlattı.

        En düşük emekli maaşını "harçlık" olarak nitelendiren Özel, "Bugün arkadaşlarımız, paylaştıkları çarpıcı bilgide, sadece son 6 ayda 1,2 milyon emeklinin daha en düşük emekli maaşı alanlar arasına katıldığını, 6 ay önce 3,7 milyon olan en düşük emekli maaşı alan kişi sayısının, 4,9 milyona ulaştığını ifade etmişlerdir. Bu korkunç bir rakamdır. Türkiye'nin en yoksul yüzde 10'unun gelirlerinin yüzde 65'i emekli maaşı ve sosyal yardımlardır. Bu görülmemiş bir gelir adaletsizliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP Genel Başkanı Özel, bu konunun bir an önce emeklileri rencide etmeyecek bir rakam telaffuz edilerek çözülmesi gerektiğini ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

