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Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde etkili rol oynayacak, onlara üniversitede burs desteği sağlayacak.
AA'nın haberine göre; Bakanlık, özel yetenekli öğrencilere verilen eğitimin niteliğinin artırılması, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik imkanlara erişiminin kolaylaştırılması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik protokol imzalandı. Protokolle, bu öğrencilerin eğitiminde TÜBİTAK da artık aktörlerden biri haline geldi.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasındaki protokolle, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerindeki (BİLSEM) öğretmen ile öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim almaları amaçlanıyor.
Bu çerçevede TÜBİTAK tarafından öğrencilere burs, staj, yaz kampı, bilim söyleşileri ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunulacak. Öğrencilerin, Türkiye'nin teknoloji üssü kuruluşlarının önderliğinde deneyimler edinmeleri temin edilecek.
Özel yetenekli öğrencilere "Yurt İçi Lisans Burs" programı kapsamında karşılıksız eğitim bursu desteği sunulacak.
OLİMPİYATLARA BİLSEM'LERDEN KATILACAKLAR
Uluslararası proje ve yarışmalara katılan özel yetenekli öğrencilere akran veya teknik danışmanlık desteği verilecek. Öğrencilerin olimpiyatlara doğrudan BİLSEM'lerden katılmasına olanak tanınacak.
TÜBİTAK tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev alan biyoloji, fizik, kimya, matematik ve bilişim alanları öğretmenlerine de eğitimler verilmesi ve düzenlenecek yaz kamplarına eğitici desteği sağlanması planlanıyor.
Çalışmalar bu eğitim yılından itibaren hayata geçirilmeye başlanacak.
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