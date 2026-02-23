Özer Çak yazdı: Liman yakındı ama gemi yanaşamadı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest karşısında aldığı ağır yenilginin ardından lige döndü ve sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Üstelik bu mücadele, ezeli rakip Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında kaybettiği haftaya denk gelince, Fenerbahçe adına sezonun en kritik fırsatlarından biri haline geldi. Avrupa’daki moral bozucu sonucun ardından hem havayı değiştirmek hem de zirve yarışında önemli bir avantaj yakalamak için bundan daha uygun bir zemin bulmak zordu.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçına ilk 11’de başlayan Milan Skriniar’ın sakatlığı nedeniyle kadroya girememesiyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Mert Müldür, N’Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif’i yedek soyunduran deneyimli çalıştırıcı; savunmada Çağlar Söyüncü’ye, orta sahada İsmail Yüksek’e, kenarlarda Anthony Musaba ve Dorgeles Nene’ye şans verdi. Ancak karşılaşmanın daha başında ortaya çıkan tablo, Fenerbahçe’nin beklediği gibi olmadı. Topa daha az sahip olan Kasımpaşa, buna rağmen rakip ceza sahasına daha rahat girmeyi başardı. Hatta ilk bölümde Ederson’un kritik kurtarışı olmasa Fenerbahçe çok daha erken bir şok yaşayabilirdi. Sarı-lacivertliler oyuna bir türlü ağırlığını koyamazken 24. dakikada bir darbe daha geldi. Çağlar Söyüncü bir pozisyonda baldırını tutarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Yiğit Efe Demir’e bıraktı. Sezonun kritik bölümünde büyük ihtiyaç duyulan Çağlar’dan yine kritik bir anda yararlanılamadı. Bu şokun etkisi henüz atlatılamamışken bir başka sakatlık haberi geldi. Oosterwolde de oyuna devam edemedi. Böylece Fenerbahçe maça başladığı iki stoperini de ilk yarı bitmeden kaybetti.

REKLAM Zaten ritim bulmakta zorlanan bir takım için bu gelişmeler oyun planını tamamen altüst etti. İlk 45 dakikada Fenerbahçe adına sahada olumlu sayılabilecek bir görüntü oluşmadı. Ne tempo vardı ne de rakibi zorlayan bir organizasyon. Tribünlerin beklentisi artarken sahadaki oyun ise giderek daha da sıkıştı. İkinci yarıda Fenerbahçe biraz daha hareketlendi. Topa sahip olma oranı arttı, rakip yarı sahada daha fazla görünmeye başladı. Uzun süre gol gelmese de baskı son dakikalara doğru meyvesini verdi. Dakikalar 90+5’i gösterdiğinde Marco Asensio sahneye çıktı ve attığı golle tribünlere derin bir nefes aldırdı. Ancak bu sevinç çok uzun sürmedi. Kasımpaşa’da Allevinah 90+11’de attığı golle Fenerbahçe’nin tüm planlarını bir anda yerle bir etti. Bu sonuç, Fenerbahçe adına yalnızca iki puanın kaybı değildi. Galatasaray’ın puan kaybettiği bir haftada büyük bir fırsat kaçtı. Avrupa’da alınan ağır yenilginin ardından rüzgarı tersine çevirme şansı da bu maçla birlikte kayboldu. Kağıt üzerinde sarı-lacivertliler hala namağlup ve zirvenin sadece iki puan gerisinde olabilir. Ancak kendi sahasında böylesine kritik bir fırsatı kaçırmanın psikolojik faturası çoğu zaman puan tablosundan daha ağır olur.