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Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Çok aşığım, iyi ki doğdun!

Özge Gürel, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününde romantik bir mesaj kaleme aldı. Aşkını dile getiren ünlü oyuncu, "Midemde hep kelebekler, hep bir karın ağrısı... Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun. Hep ol, hep!" dedi

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  • Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Çok aşığım! - Magazin haberleri

    Yaklaşık 5 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, 35 yaşına bastı. Gürel, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
  • Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Çok aşığım! - Magazin haberleri

    "ÇOK AŞIĞIM, İYİ Kİ DOĞDUN"

    Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Özge Gürel, romantik gönderisine, "Uf midemde hep kelebekler, hep bir karın ağrısı... Çok aşığım sevgilim. Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun. Hep ol, hep!" ifadelerini not düştü.

    Ünlü oyuncunun aşk dolu paylaşımı 474 binden fazla beğeni aldı.
  • Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Çok aşığım! - Magazin haberleri

    "TARİH VE MEKAN BELLİ DEĞİL"

    Öte yandan daha önce meslektaşı Özge Gürel ile yaza düğün planlayan Serkan Çayoğlu, düğünle alakalı detayların henüz netleşmediğini dile getirmişti.

    Çayoğlu, "Yaz sonu gibi olacak. Tarih belli değil. Mekana karar vermedik. Belli bir şey olsa söylerim." şeklinde konuşmuştu.
  • Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Çok aşığım! - Magazin haberleri

    "ZAMANI GÜZEL GEÇİRMENİN YOLUNU BULUYORUZ"

    Sevgilisiyle yapmaktan en keyif aldığı aktivitelerden bahseden Serkan Çayoğlu, şunları söylemişti:

    Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabi pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz.
  • Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Çok aşığım! - Magazin haberleri

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Ayrıca Çayoğlu, "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna cevap vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp, sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu." ifadelerini kullanmıştı.
  • Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Çok aşığım! - Magazin haberleri

    Serkan Çayoğlu ile sevgilisi Özge Gürel
  • Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Çok aşığım! - Magazin haberleri

    Serkan Çayoğlu ile sevgilisi Özge Gürel

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