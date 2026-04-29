Özge Gürel: Oyuncu olmasaydım esnaf olurdum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tan Sağtürk'ün 'Swans-Kuğu Gölü' adlı bale gösterisini izlemeye gelen oyuncu Özge Gürel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gürel, "Swans'ın farklı bir yorumunu izlemek, özellikle gençlerle yapılan bir projeye tanıklık etmek benim için ayrı bir güzel olacak" dedi.

Özge Gürel, "Oyunculuk yapmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna "Esnaf olurdum, ticaret yapardım. İnsanlarla ilişkili bir iş yapmak isterdim" yanıtını verdi.