"BALAYINI ERTELEDİK"

Serkan Çayoğlu ayrıca, "Sürekli bir telaş içerisindeyiz, bir yandan da ikimiz de senaryolar okuyoruz. Oturup o güzel anı tam anlamıyla dahi konuşamadık. Şimdi önümüzde düğünümüz ve işlerimiz var. İşlerden dolayı balayını da ertelemek durumunda kaldık." demişti.