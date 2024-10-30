Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen, Paris tatiline çıktı
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar, sevgilisi Oğuz Özmen ile birlikte Paris tatiline çıktı
SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuz Özmen ile Paris'e tatile çıktı.
Paris sokaklarında keyifli anlar geçiren Özge Özacar, bu romantik tatilinden kareleri ,sosyal medya hesabında paylaştı.
Ünlü oyuncu, sevgilisiyle bir dükkanın camına yansıyan el ele görüntülerini paylaştığı gönderisine "Çok şükür" notunu ekledi.