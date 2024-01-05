Özge Özpirinçci'ye 2023'ün Aralık ayında nikâh masasına oturan arkadaşları Alina Boz ile Umut Evirgen'in bebek bekledikleri yönündek iddialar soruldu. 37 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili "Biz bilmiyoruz ama yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

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"ÇOCUK KONUSUNDA ACELE ETMEYİN" DEMİŞTİ

Öte yandan Özge Özpirinçci, Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğün kutlamasında çifte, düğün sırasında çocuk tavsiyesinde bulunmuştu. Özpirinçci, "Bu aşkın sonsuz olacağına eminim. Alina ve Umut iyi ki varsınız. Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak (Yamantürk) ile 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var" demişti.