Özge Özpirinçci'den Alina Boz'un hamilelik iddialarına yanıt
Özge Özpirinçci, Baltalimanı'nda görüntülendi. Özpirinçci, 2023'ün Aralık ayında evlenen yakın arkadaşı Alina Boz ile Umut Evirgen'in bebek beklediği yönündeki iddialar hakkında konuştu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Özpirinçci, Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni yılı arkadaşlarıyla birlikte evde kutladıklarını söyledi.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN HAMİLELİK İDDİASINA YANIT
Özge Özpirinçci'ye 2023'ün Aralık ayında nikâh masasına oturan arkadaşları Alina Boz ile Umut Evirgen'in bebek bekledikleri yönündek iddialar soruldu. 37 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili "Biz bilmiyoruz ama yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK KONUSUNDA ACELE ETMEYİN" DEMİŞTİ
Öte yandan Özge Özpirinçci, Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğün kutlamasında çifte, düğün sırasında çocuk tavsiyesinde bulunmuştu. Özpirinçci, "Bu aşkın sonsuz olacağına eminim. Alina ve Umut iyi ki varsınız. Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak (Yamantürk) ile 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var" demişti.