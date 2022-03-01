Bir ailenin anlatıldığı dizide rol alıyorsun. Gerçek hayatta nasıl bir ailede büyüdün, nasıl bir çocukluk geçirdin?



Birbirimize çok bağlı bir aileyiz; özellikle annem, ablam ve ben... Mutlu ve dolu dolu bir çocukluk geçirdim. Eğitime çok önem veren ama asla baskıcı olmayan bir ailede büyüdüm. Bir ablamın olması bana kendimi hep şanslı hissettirdi. Onun yaşadığı her şey benim daha yaşamadan tecrübeler edinmeme yardımcı oldu.