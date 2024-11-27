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        Haberler Magazin Özge Yağız, sevgilisi Berkay Akgül ile Haluk Bilginer'e EMMY'de destek verdi - Magazin haberleri

        Özge Yağız, sevgilisi Berkay Akgül ile Haluk Bilginer'e destek verdi

        Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berkay Akgül ile birlikte EMMY'e aday gösterilen Haluk Bilginer'e destek vermek için New York'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:18
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        Özge Yağız, sevgilisi Berkay Akgül ile birlikte EMMY Ödülleri'nde 'Şahsiyet'teki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterilen Haluk Bilginer'e destek vermek için New Yok'a gitti.

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        "BU ÖZEL ANLARI DEĞERLİ İNSANLARLA PAYLAŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        Ödül törenindeki heyecanını dile getiren Özge Yağız, şu ifadeleri kullandı:
        Böylesine prestijli bir ödül törenine, finale kalan bir proje ile katılmak bizim için tarifsiz bir deneyimdi. 'Safir'in bir parçası olduğum ve bu özel anları değerli insanlarla paylaştığım için çok mutluyum.

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        Haluk Bilginer, 2019'da aynı rolle kazandığı EMMY Ödülü'nü bu kez kazanamadı. Ödüle; İngiliz komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Timothy Spall lâyık görüldü.

        Özge Yağız ile Berkay Akgül, Haluk Bilginer ve 'Şahsiyet'in yönetmenliğini yapan Onur Saylak ile çektirdiği bu fotoğrafları da paylaştı.

        #Özge Yağız
        #Berkay Akgül
        #Emmy Ödül Töreni
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