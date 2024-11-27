"BU ÖZEL ANLARI DEĞERLİ İNSANLARLA PAYLAŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Ödül törenindeki heyecanını dile getiren Özge Yağız, şu ifadeleri kullandı:

Böylesine prestijli bir ödül törenine, finale kalan bir proje ile katılmak bizim için tarifsiz bir deneyimdi. 'Safir'in bir parçası olduğum ve bu özel anları değerli insanlarla paylaştığım için çok mutluyum.