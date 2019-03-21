4 | 22

"KORKACAK ÇÜNKÜ 21 MART SABAHI..."

Sonra çocuğunun sınıfına bir down sendromlu ya da farklı gelişim gösteren bir çocuk yazıldığında itiraz edecek ya da rahatsız olacak. Parkta çekik gözlü ya da ensesi biraz kalın, belki alt dudağı sarkık, dili belki biraz gevşek bir çocuk görüp endişeli gözlerle apar topar çocuğunu uzaklaştıracak. 'Ayy acaba bulaşır mı benim oğluma?' diyecek ve korkacak. Korkacak çünkü 21 Mart sabahı arama motorundan o fotoğrafı kopyalarken altındaki yazıyı okumayacak, korkacak çünkü bu down sendromu da neymiş acaba deyip araştırmayacak. Korkacak çünkü insan bilmediğinden korkar.