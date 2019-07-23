Özgün: Eşimle birlikte keyifle oynadığımız bir klip oldu - Magazin haberleri

Geçtiğimiz günlerde 'Kalbimin Her Yeri' adlı yeni single'ını yayınlayarak listelere başarılı bir giriş yapan şarkıcı Özgün, önceki gün ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Minik oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile birlikte eğlence merkezine giriş yapan Özgün, yaz konserlerinin başladığını ve birçok şehirde konserler vereceğini dile getirdi.

Yeni single'ı hakkında olumlu eleştiriler aldığını dile getiren Özgün, "Eşimle birlikte keyifle oynadığımız bir klip oldu" sözleriyle duygu ve düşüncelerini ifade etti. Ünlü şarkıcı, objektiflere oğluyla birlikte trambolin üstünde poz verdi.

Uzun süre minik oğlu Ediz'le oyunlar oynayan ünlü şarkıcı, daha sonra ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezinden ayrıldı.