Özgür Özel, Beşiktaş mitinginde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barbaros Meydanında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolatın haksız yere tutuklu olduğunu savunarak, verilemeyecek hesapları olmadığını söyledi.

İstanbul'daki reklam panolarında CHPye ve İBBye yönelik iftiralar atıldığını öne süren Özel, şunları söyledi:

"İlanlarda Senin hayatından gidiyor. diyor İstanbullulara. İlan ilan değil, kuyruklu yalan. Diyor ki, İBBnin borçları katlandı. Daha aralık ayında yurt dışından alınan, vadesi gelen 655 milyon dolar borç ödendi yurt dışına. İstanbulda metroları durdurdular. diyor. Ne yaptı Ekrem İmamoğlu? Japonyadaki hızlı tren sistemlerinin başındaki Pelin Hanımı aldı, getirdi. Raylı sistemlerin başına koydu. Genel Sekreter Yardımcısı yaptı. Dünyada metroya kredi deyince Pelin Hanımı görenler şapka çıkardı. Kaç metro inşaatı yapıyoruz? 10 metronun 10unu da biz harekete geçirdik. 3 tanesi bu yıl içerisinde açılıyor. Pelin Hanımla geçen açılışta konuşmuştum. Önümüzdeki günlerde metro açılışına başvurduk, Guinness Rekorlar Kitabını getiriyoruz. İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu, bir günde en çok metro ilerlemesi yapan il oldu."

"Şimdi Erdoğan'a bir teklifte bulunuyorum. Milletin huzurunda. Gel İstanbul Büyükşehirde bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim adayım Ekrem İmamoğlu. Sen istediğin, en güvendiğin adayı çıkar. İstanbullu çalışan metroyu da biliyor, yapılan inşaatı da biliyor, hizmeti de biliyor. 60 gün sonra İBB seçimlerinde eğer kazanabilirsen, Ekrem Başkanı yenebileceksen İBByi de alırsın, bundan sonrası için de güç kazanırsın. Benim bir şartım var. Seçimleri yapacağız, kararı yüce Türk milleti, İstanbullular verecek. Ondan sonra yakamızdan düşeceksin ve tüm arkadaşlarımız tutuksuz yargılanacak. Kararı bir kişi değil, sen değil, üç hakim değil, 16 milyon İstanbullu versin. Ekrem Başkan yeniden seçildiğinde Tutuksuz yargılamaya evet. diyorsan ben yarın İstanbul seçimlerini yeniliyorum."

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifinin yarın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini hatırlatan Özel, emeklileri tepki vermeye davet etti.

Futbolda bahis ve uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturmaları eleştiren Özel, "İki topçuyla şike davası görüyorlar. İki popçuyla uyuşturucuyla mücadele ediyorlar. Bu ülkenin adalet ihtiyacı her yerde var. 20 sanatçıyı götürüyorlar. Gece-gündüz ekrana onu koyuyorlar. 15 gün sonra üçünün testi pozitif. O 17sine, o 17sinin anasına, babasına, çocuğuna ayıp değil mi? Konusuna, komşusuna ne dedi bu insanlar? Okula nasıl gitti bu çocuklar? Her şeyi birbirine karıştırıp da sanki her şeyle mücadele ediyormuş gibi yapıp, bir şeyle, Erdoğanın iktidarını sürdürmesiyle meşgul oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 7 milyon kumar bağımlısı bulunduğunu öne süren Özel, kumara karşı hazırladıkları eylem planını meclise sunacaklarını belirtti.

Miting alanına gelenlere teşekkür eden Özel, şunları kaydetti:

"Sözüm gelebilecek olup da gelmeyene ve şikayet edene. Sen eğer sokağa çıkmazsan, meydana koşmazsan, eyleme gelmezsen bu düzen hepimizi teker teker yenebilir. Biz deli miyiz, eksi dört derecede Çankırıda 50 bin kişiyle, bu ayazda Boğazın kenarında niye mücadele ediyoruz? Emekliler ile gençler birlikte çalışacak, birlikte direnecek, birlikte mücadele edecek. Hep birlikte kurtulacağız."