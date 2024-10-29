Özgür Özel: Bu ülkeye istikamet belirlemek isteyenler var
CHP, Ankara'da 1'inci TBMM önünden Anıtkabir'e yürüyüş düzenliyor. CHP lideri Özgür Özel yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini söyleyen Özel, "Kendi hedefleri için milleti sefalete sürüklemek isteyenlerin yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Bir yandan korkuyu örgütleyenler terör örgütleri ya da mafya liderleri eliyle bu ülkeye istikamet belirlemek isteyenler var. Bu ülkenin bütünlüğünün teminatı Atatürk'ün eseri CHP'dir." dedi. Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değinen Özel, "Eğer birilerinin şahsi hesapları anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz." ifadelerini kullandı. Özel, yeni çözüm sürecine ilişkin de, "Şehit babalarının gazilerimizin gözünün içine bakamayacak hiçbir adımın yanında değiliz. Şehitlerimizin rızası olmayacak bir şeyin tarafı olmayacağız." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 1'inci TBMM önünden Anıtkabir'e düzenlenecek yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu.
Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
"Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti ne kendinden sonraki Cumhurbaşkanlarına, partiye ne siyasete ne orduya emanet etti. Atatürk kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet etti.
Bu ülkede refah, demokrasi, eşitlik yok. Yani Cumhuriyet'in temel felsefesi terk edilmiş durumda. İşte bu yüzden Atatürk ve arkadaşlarının sosyal, ekonomik, bireysel hakların temini için verdiği mücadele bugün ülkeyi yönetenler tarafından yarım bırakılmıştır.
Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bir yandan korkuyu örgütleyenler terör örgütleri ya da mafya liderleri eliyle bu ülkeye istikamet belirlemek isteyenler var. Cumhuriyeti hedeflerinden geri götürmek isteyenlere, demokrasiyi kendi çıkarları için rafa kaldıranlara, bir kişinin umut hakkı için bu ülkede yaşayanların umudunu tüketenlere karşı milletin hep birlikte sesini yükseltmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya ihtiyacı var.
Kendi hedefleri için milleti sefalete sürüklemek isteyenlerin yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Bu ülkenin bütünlüğünün teminatı Atatürk'ün eseri CHP'dir.
Bu ülkedeki 86 milyonun müşterek hedeflerini korumaya çalışıyoruz. Bizde veremeyeceğimiz hesap, gizli kapılar ardından mutabakat yok. Bu tarihi kavşakta Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine el koyma kararlılığıyla yola koyulmaya karar verdik. Eğer birilerinin şahsi hesapları anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz.
Biz bölünmeye karşıyız, kavgaya çatışmaya karşıyız. Şehit babalarının gazilerimizin gözünün içine bakamayacak hiçbir adımın yanında değiliz. Şehitlerimizin rızası olmayacak bir şeyin tarafı olmayacağız.
Saray orada, Çankaya Köşkü burada. Çok yakında elbette Cumhuriyet kutlamaları milletin evinde Çankaya Köşkünde yapılacak. Ve orada sizin seçtiğiniz bir Cumhurbaşkanı oturacak. Bu tarihi kavşakta birileri iktidar hevesine düşebilir biz oralara hiç bakmayacağız. Biz muassır medeniyetleri yakalayıp geçecek, AB'nin tam üyesi olacağız. Gençler için pasaportsuz, vizesiz tam dolaşmayı sağlayacağız. En gelişmiş ülkelerin noktasına gelecek bir tercihte bulunacağız. Ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtaracağız. Bugün 29 Ekim ama Cumhuriyet korkanların, evde oturanların değil, kendisine sahip çıkanların rejimidir. Anıtkabir'e hep beraber Cumhuriyet'imiz için yürüyüşe geçiyoruz. Sokaklara çıkın, meydanlara çıkın ve coşkuyla Cumhuriyetimizi kutlayın.
Bundan 101 yıl önce tam burada olduğu gibi size ifade ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti'nin şekli hükümeti Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yaşasın Cumhuriyet."
CUMHURİYET RESEPSİYONUNA KATILMAYACAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 29 Ekim dolayısıyla Beştepe'de düzenlenecek resepsiyona katılmayacağı öğrenildi.
Özel, akşam Manisa'da olacak.