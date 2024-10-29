Özgür Özel: Bu ülkeye istikamet belirlemek isteyenler var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 1'inci TBMM önünden Anıtkabir'e düzenlenecek yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti ne kendinden sonraki Cumhurbaşkanlarına, partiye ne siyasete ne orduya emanet etti. Atatürk kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet etti.

Bu ülkede refah, demokrasi, eşitlik yok. Yani Cumhuriyet'in temel felsefesi terk edilmiş durumda. İşte bu yüzden Atatürk ve arkadaşlarının sosyal, ekonomik, bireysel hakların temini için verdiği mücadele bugün ülkeyi yönetenler tarafından yarım bırakılmıştır.

Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bir yandan korkuyu örgütleyenler terör örgütleri ya da mafya liderleri eliyle bu ülkeye istikamet belirlemek isteyenler var. Cumhuriyeti hedeflerinden geri götürmek isteyenlere, demokrasiyi kendi çıkarları için rafa kaldıranlara, bir kişinin umut hakkı için bu ülkede yaşayanların umudunu tüketenlere karşı milletin hep birlikte sesini yükseltmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya ihtiyacı var.

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Kendi hedefleri için milleti sefalete sürüklemek isteyenlerin yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Bu ülkenin bütünlüğünün teminatı Atatürk'ün eseri CHP'dir.