Özgür Özel: Gerçekse Allah onun cezasını versin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Bolu'da Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'inde çıkan yangına ilişkin görülen dava ile ilgili "Turizm Bakanı gördük yatından takip ediyor. Hesap vermekten kaçıyor. Olacak iş değil. Aileler çok tepkili. Sonunun Soma gibi olması için mücadele edeceğiz" dedi. Özel, Soma maden faciası ile Kartalkaya arasında benzerlikler olduğunu belirtti.

"6 ay önce klasik denetim yöntemleri işlevsiz kalıyor, bu konuyu Meclis araştırsın diye bir önerge verdim. Soma'da daha müfettişe söylemeden maden şirketlerinin haberi oluyormuş. Madende bir alet çalışacaksa elektrikli olmalı ve şarj ediliyor olmalı. Bunlar benzinli araçları kazıların içine gömüyorlarmış. Havalandırma yetmez demişler, para hırsından yapmamışlar. Burada da sezon geçsin bakarız demişler. Bugün ilk sanık genel müdürdü, ben diğer otelin müdürüyüm diye konuştu. Bir avukat dedi ki 'Senin otelinde var mı?' o da 'Yok' dedi. Tamam belki buradan tamamen sorumlu değil ama aynı eksikleri orada da yapmışlar."

REKLAM CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN YENİ SORUŞTURMA Özel, hakkında açılan soruşturma ve Meclis'e gelen fezlekeye ilişkin ise şu ifadeleri konuştu: "Bana soruşturma açmasa, dese ki 'İfade özgürlüğü var, gerek yok soruşturma açmam' o savcıyı sürerler. Hem de pazar akşamı açılmış. Çünkü pazartesi sabaha bıraksalar Akın Gürlek açacak. Memnuniyet duyduğum şey Akın Gürlek'in yetkisi altında değil. Adamda kibir var, şımartılmışlık var. Ama bu majestelerinin savcısı olduğu için her şeyi yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi yapmış. Hiç olmazsa kendisini o Akın'a ezdirmemiş. Hakkımda bir tazminat davası açmış. Vaktiyle Hulusi Akar da açmıştı onu da kazandık. Ama AKP'nin Gençlik Kollarından kürsüye yerleştirilmiş arkadaşlar var. Hiçbirimizin gözünün yaşına bakmıyor." "BUNUN BİR MALİYETİ OLUR" Dokunulmazlığının kaldırılmasının gerçekleşme ihtimalini ve olası sonuçlarına ilişkin sorusuna Özgür Özel şu yanıtı verdi: REKLAM "Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar. Seçimden sonra birinci partisi olduk. Gittim ziyarete bulundum. Türkiye Belediyeler Birliğini beraber yönetelim dedik, onlar hiç yapmadılar. Ama bu normalleşme CHP'ye yarar dediler.

CHP terör bitsin ister. Terör örgütünün başı ile devlet görüşüyor. Bizi suçluyorlar ki DEM ile görüştünüz. Meselenin özü şu, seçim kazandığım yerde kazanırım, kazanamayacağım yerde kente karşı suç işlemeyecek olan kişiyi desteklerim. Benim adayım Ahmet Özer. Kendisi de Kürt. Kürt siyasi hareketinden isimler bulmuşum koymuşum. Bunları suç saymış. Orada bir şey yok ama bu tarafta belediye meclisine bir Kürt girdi diye suç. Bizimkiler içeride yatacak, öbür tarafta süreç işleyecek." Bu sertleşmenin normalleşme olarak nitelendirilen süreçte CHP'nin yükselmesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Özel, "Sesler kaybolmuyor ama atmosferde kalırmış ya. O sesleri duyarsak, biri diyor ki 'Normalleşme CHP'ye yarıyor' o da 'Bitirmeyin, bitirtin' diyor. Önce teğmenler oldu. Döndü dolaştı Akın Gürlek'i görevlendirdi. Anayasa diyor ki biri kürsüden ayrılırsa geri dönemez. Ama Akın Gürlek döndü. Bakan yardımcısı yazmıyor diye saymıyorlar. Akın Gürlek AKP'li bir siyasetçiyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu" dedi.

REKLAM Tüm CHP'li belediye başkanları ile yarın toplantısının olduğunu açıklayan Özgür Özel, sonrasında MYK toplantısı yaparak yol haritası çizeceklerini ifade etti. Her hafta yapılan il ve ilçe mitinglerine değinen Özgür Özel, "Bir siyasi partinin mitingleri böyle popülerleşmez. Bu bir eylemlilik hali. Tarihte bu eylemin bir yerinde yer almak istiyor" ifadelerini kullandı. "ARTIK NE ÖZGÜR'ÜN NE DE PARTİNİN ADAYIDIR O MİLLETİN ADAYI" Özgür Özel, konuşmasında şunlarla devam etti: "Bana diyor ki, 'sokaklardan çekil, genel merkezine dön'. Bir yandan tehdit var. Ekrem'i bırak dediği adamın arkasında 15,5 milyon oy var. İki elinde bastonlu teyzeye borçluyum. Bana 'Ekrem'i bırak' diyor. Türkiye'nin bütün sokaklarında görülmedik kalabalık vardı. Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen, millete sırtını döner. Artık ne Özgür'ün ne de partinin adayıdır. O milletin adayı. Düşmüş yüzde 29'lara. Bizim partimizi karıştırmaya çalışıyor. Kendince siyaset mühendisliği. Her şeyin bir sonu var işte. Ben seçildim ben yaparım, diyordu. E şimdi de ben kazandım.

REKLAM Türkiye'de seçim hukuku itiraz hukukudur. YSK'nın kararı kesindir. Başka yere gidemez. Bundan sonra 'tam kanunsuz' derseniz her seçim tartışmalı hale gelir. Asliye hukukun YSK'nın temyiz mahkemesi olarak görev yapması mümkün değil. O davayı uzatmaya bakıyorlar. Bir sonuç olmaz." "MADEM BİRİNCİSİN KOY SANDIĞI" Özgür Özel, 2 Kasım'ın özel bir gün olmadığını kışa girmeden seçimin yapılmasını istediklerini söyledi. Özel, "Onun şöyle bir sorunu var. 31 Mart'ta kaybetti ve kötü adaylarına mal etti. Uçakta kendine sordurtmuş anketleri. Anketlerde birinci çıktığını söylemiş. Madem birincisin koy sandığı. Cesaret bugüne dair bir şeydir. Gel Kasım'da cesur ol" dedi. AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İDDİALARI VE MANAVGAT SORUŞTURMASI Özgür Özel, "Manavgat Belediyesi'nin baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin. Bu parti en kritik seçimlerden birine giderken, böyle bir işe karışan kişiyi affetmek mümkün değil. Bir takım bilgiler var ve iç açıcı değil. Erken bir şey söylemek istemem tabii." dedi. Özel, bir yerde yolsuzluğun olduğu durumda CHP'nin bunun karşısında olacağını söyledi. AK Parti'nin havuz oluşturarak medya organlarını satın aldıklarını belirten Özel, "AKP için medya satın aldılar. Biz karşısında oluruz. Cebinizdeki anahtar ne kasanın ne gelecek döneminizin, partinin iktidarının anahtarıdır dedim. Bir çürük yumurtanın tüm sepeti çürütmesine izin vermeyiz. Senin hırsızın benim hırsızım diyecek parti de değiliz" ifadelerini kullandı.