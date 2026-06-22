Özgür Özel MYK’sını topladı... Grup toplantı kararı netleşecek

YKS'de ikinci gün heyecanı AYT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda 1 milyon 627 bin 960 aday sınava girdi. Adaylar, Türkiye genelindeki 4 bin 400 binada ve 86 bin 761 salonda ter dökmeye başladı. (DHA)