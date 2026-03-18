Özgür Özel’den şehit aileleri ve gaziler için “tek çatı kanun” çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu vatan için canını vermiş şehitlerimizin, canının bir parçasını feda etmiş gazilerimizin her biri bizim için birer kahramandır." dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Bakırköy'deki bir otelde şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya gelen Özel, burada yaptığı konuşmada, şehit yakını ve gazilerle aynı iftar sofrasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnetle ve rahmetle andığını söyleyerek, "Bu vatan için canını vermiş şehitlerimizin, canının bir parçasını feda etmiş gazilerimizin her biri, bizim için birer kahramandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, ecdattan bizlere emanettir onların yakınları, evlatları, anneleri, babaları. Biliriz ki şehitlik ve gazilik unvanı hiçbir dünyevi değerle ölçülmeyecek kadar büyüktür." diye konuştu.

Şehit ailelerine ve gazilere yerel yönetimlerin vermesi gereken destekler konusunda 31 Mayıs 2024'te kapsamlı bir genelge yayınladıklarını belirten Özel, partisinin yönetimindeki büyükşehir belediyelerinin neredeyse tamamında şehit aileleri ve gazilerle ilişkiler şube müdürlükleri bulunduğunu kaydetti.

Özel, şehit ailelerinin belediyelerde su faturalarından toplu taşımaya ve sosyal tesis kullanımına kadar çeşitli hizmetlerden ücretsiz faydalandıklarını, bu konuda Türkiye'de tüm belediye başkanlarının inanılmaz bir gayret gösterdiğini vurguladı.

İstanbul'da 11-12 Haziran 2024'te Kahramanlara Vefa Çalıştayı düzenlediklerini aktaran Özel, bu çalıştayın ardından 18 kanunda değişiklik teklifini hazırlayıp Meclise sunduklarını hatırlattı.

Zaman zaman kendilerine iletilen talepleri gündeme getirdiklerini ancak bu işlerin geniş mutabakatla yapılması gerektiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Muhalefetin verdiği oylar bu konuda yeterli olmuyor. Biz buradan tüm siyasi partilere, bilhassa iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisine, onun ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisine bir kez daha açık ve samimi bir çağrıda bulunuyoruz, bu 18 kanun gerçekleştiği takdirde hiçbir sorunu kalmayacak bu salonun. Bugünlerde Meclis kapalı, bayramdan sonraki ilk günde komisyona getirilirse ilk hafta içinde bunların tamamını hayata geçirmek için bir elimizi değil, iki elimizi birden oy vermek için büyük bir memnuniyetle kaldıracağımızı ifade ediyorum."

Özel, seçimlerde iktidar olurlarsa bu taleplerin tamamını ilk bir ay içinde hayata geçireceklerini dile getirdi.

Tüm şehit yakınları ve gaziler için yapılacak her şeyin tek bir çatı kanun altında birleştirilmesini savunduklarını belirten Özel, "Hiçbir gazinin açlık sınırında ya da altında maaş almasını asla kabul etmiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler kısıtlama olmaksızın kamu ve özel hastanelerden tamamen ücretsiz yararlanmalıdır. Protez, ortez ve tekerlekli sandalyede SGK liste fiyatını değil, hangi ürün tercih ediliyorsa onun ücretinin karşılanacağı bir düzenlemeyi yapmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Özel, tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına da değindi.

İmamoğlu'nun 2019'da İBB Başkanı olarak seçildiğini, 2024 yılında daha yüksek bir oyla yeniden seçildiğini hatırlatan Özel, "Herkesin boynu milletin kararı karşısında kıldan ince olmalıdır. İktidarını sürdürmek için, rakipten kurtulmak için, iktidar değişmesin diye birtakım yargı oyunlarıyla milletin kararının karşısına dikilmek, şehrin emini olan kişinin görevini yapmasına engel olmak milletle inatlaşmaktır. Bu mübarek ramazan gününde, bu iftar sofrasından şunu hatırlatırım ki eşle inatlaşılır, kardeşle inatlaşılır, herkesle inatlaşılır ama milletle inatlaşılmaz." şeklinde konuştu.

İftar programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de katıldı.

