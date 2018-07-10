İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadelerini kullandı.

Tekneye müdahale sırasında istisnai başka bir gelişmenin yaşanmadığını dile getiren Adraee, incelemenin ardından teknenin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekileceğini kaydetti.

Adraee, Gazze'ye deniz tarafından uygulanan ablukanın zorunlu ve hukuki olduğunu, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in de bunu defalarca kabul ettiğini öne sürdü.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Halk Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada "Özgürlük Gemisi 2" yolcularının hayatından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Bessam Munasıra da Gazze Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Özgürlük Gemisi 2'nin İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından 12 mil açıkta durdurulduğunu söyledi.

Gazze'de abluka altında yaşayan bir grup Filistinli, "Özgürlük Gemisi 2" ile bu sabah Gazze Limanı'ndan denize açılarak ablukayı delmeyi amaçlıyordu. İsrail güçleri müdahale etmese teknenin Güney Kıbrıs limanına ulaşması planlanıyordu.

2006'DAN BERİ ABLUKA SÜRÜYOR

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" de ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı. Geminin kaptanı Amudi dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.





Netanyahu dün yaptığı konuşmada, İsrail ablukası altındaki Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı yeni seferberlik açıklayarak Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u bugün kapadıklarını duyurmuştu.