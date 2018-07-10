Kremlin Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Netanyahu’nun yarın başkent Moskova’da bir araya gelecekleri belirtildi.

İki liderin, İsrail-Filistin meselesinin yanı sıra, Suriye’deki son gelişmeleri de istişare edecekleri belirtilen açıklamada, Netanyahu’nun ayrıca, yarın Lujniki Stadı’nda İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası maçını da tribünden takip edeceği bilgisine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, ziyaretin çok önemli olduğu, Rusya ve İsrail arasındaki güvenlik koordinasyonunu sağlamak ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecekleri belirtilmişti.

Netanyahu dün yaptığı konuşmada, İsrail ablukası altındaki Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı yeni seferberlik açıklayarak Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u bugün kapadıklarını, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğim" sözleriyle duyurmuştu.