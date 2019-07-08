Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kimler? Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Fantezi ve Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Özgürlük Savaşçısı filmine dair detaylar...

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ KONUSU

Bir çiftçinin tüm yaşamı, ansızın başına gelen bir saldırı ile değişir. Kendisi sıradan bir köylü olduğu halde çevresindeki herkes onu çiftçi diye çağırmaktadır. Bir gün hayvana benzeyen garip bir takım yaratıklar ve Krug adındaki bir ordu tarafından baskına uğrar. Dahası oğlu öldürülür ve eşi Solana kaçırılır. O vakte kadar huzur ve barış içinde yaşam süren çiftçi, can evinden vurulmuş olmasının sarsıcı etkisi ile tam aksi yönde tepki verir. İntikam hissi ile dolmuştur. Arkadaşları olan Norick ve Bastian’ı da yanına alarak harekete geçer. Karısını kurtarmak zorundadır.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Uwe Boll’un yaptığı, Jason Statham, Ron Pearlman, Ray Liotta gibi usta oyuncuların yer aldığı 2007 yapımı “Özgürlük Savaşçısı” Pazartesi gecesi Show TV’de!