Özkan Yalım rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi verdi, yeni tutuklamalar gerçekleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Denizli’de 1 milyon TL’yi Demirhan Gözaçan’a teslim ettiğini beyan etti.

DEMİRHAN GÖZAÇAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Demirhan Gözaçan’ın da çıkar amaçlı suç örgütü üyeliği ve rüşvet suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

YAKALAMA VE GÖZALTI KARARLARI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK raporları, HTS kayıtları ve diğer deliller incelendi. İnceleme sonucu, Demirhan Gözaçan ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Cem Yüzer ve Anıl Demir hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

10 Haziran 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Cem Yüzer’in adresinde 1 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 tablet, 1 notebook ve 80 bin TL nakit ele geçirildi. Anıl Demir’in adresinde 1 cep telefonu bulundu.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE RÜŞVETE ARACILIK

İşlemlerin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve rüşvete aracılık suçlarından tutuklandı. Ayrıca, İstanbul’daki soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan hakkında da Manisa dosyası kapsamında tutuklama kararı verildi.

FOTO: İHA