        Özkan Yalım'dan CHP 38. Kongresi'yle ilgili ifadesi ortaya çıktı

        Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kurultay soruşturması kapsamında verdiği ifadede, delegelerden gelen taleplerin parti içi koordinasyon merkezine iletildiğini, bazı destek görüşmelerinde belediyelerde işe alım taleplerinin gündeme geldiğini ve kurultay sürecine ilişkin harcamalara dair açıklamalarda bulundu

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 19:43 Güncelleme:
        Kurultay sürecine ilişkin ifadesi ortaya çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Özkan Yalım, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

        700 DELEGE TELEFONLA ARANDI

        Yalım, ifadesinde, Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi amacıyla yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir görüştüğünü ve yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu söyledi.

        115 DELEGE İMZA VERDİ

        İfade tutanağında yer alan beyanlara göre Yalım, kurultay öncesinde 115 delegenin Özgür Özel’i destekleyeceklerine ilişkin imza verdiğini, söz konusu belgelerin kendisi tarafından toplanarak Selin Sayek Böke’ye teslim edildiğini ifade etti.

        Delegelerle yapılan görüşmeler sırasında bazı taleplerin gündeme geldiğini belirten Yalım, bu taleplerin parti içerisindeki seçim koordinasyon merkezine iletildiğini kaydetti. İfadeye göre, bazı delegeler yakınlarının belediyelerde istihdam edilmesi yönünde taleplerde bulundu. Yalım, Kahramanmaraş delegesi olduğunu belirttiği bir kişinin, iki yakınının İstanbul’daki belediyelerde işe alınması halinde destek vereceğini söylediğini, bu kişilere ait özgeçmişlerin de parti yetkililerine iletildiğini öne sürdü.

        İSTANBUL'DAKİ ÇALIŞMALAR

        Yalım ayrıca, delege yakınlarının belediyelerde işe alınıp alınmadığının SGK kayıtları üzerinden araştırılabileceğini belirterek, bu konuda inceleme yapılabileceğini ifade etti.

        İfade kapsamında, kurultay sürecinde faaliyet gösteren seçim koordinasyon merkezine ilişkin bilgiler de yer aldı. Yalım, delegelerden gelen taleplerin bu merkezde toplandığını ve organize edildiğini, genel koordinasyonun Veli Ağbaba, İstanbul’daki çalışmaların ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü söyledi.

        ÖZGÜR ÖZEL'E 1 MİLYON TL VERDİ İDDİASI

        Öte yandan Yalım, kurultay sürecindeki harcamalar kapsamında Özgür Özel’e 1 milyon TL verdiğini, söz konusu paranın kongre organizasyonu ve seçim çalışmalarına ilişkin giderlerde kullanılmak üzere talep edildiğini ve bir aracı aracılığıyla teslim edildiğini beyan etti. İfadede, para transferine ilişkin mesaj kayıtlarının da dosyada bulunduğu belirtildi.

        Özellikle deprem bölgesindeki delegeler üzerinde yoğun çalışma yürütüldüğü belirtilirken, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli talepler ilettiği de ifade edildi. Bu taleplerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığı ve bazı iş taleplerinin öne çıktığı vurgulandı. Yalım, ayrıca SGK kayıtları ile bu taleplerin akıbetinin takip edilebileceğini söyledi.

