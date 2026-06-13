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        Haberler Magazin Özlem Ada Şahin'den takipçisine sert yanıt - Magazin haberleri

        Özlem Ada Şahin'den takipçisine sert yanıt

        Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Özlem Ada Şahin, sosyal medya paylaşımına gelen "Erkek gelene kadar üremeye devam" yorumuna tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Şarkıcı Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı.

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        Mart ayında sevenlerine müjdeli haberi veren ünlü çift, bir kez daha anne ve baba olmaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

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        Elif adında bir kızları daha olacak olan çift, geçtiğimiz ay Arya ve Zeynep Mira ile gittikleri rutin doktor kontrolünde, kızlarına yeni kardeşlerinin kalp sesini dinletmişti.

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        Hamilelik sürecine dair sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Özlem Ada Şahin, son olarak tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şahin, bu paylaşımının altına gelen bir yoruma ise kayıtsız kalamadı.

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        "YORUMUN SAÇMALIĞI"

        Bir takipçisinin, "Erkek gelene kadar üremeye devam" şeklindeki yorumuna sinirlenen Özlem Ada Şahin, "Yorumun saçmalığı" karşılığını vererek tepki gösterdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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