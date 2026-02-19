Özlem Gezgin: İtalyanlar, çok kuralcı
'Hayalet Sevgili' adlı filmin çekimleri için gittiği İtalya'nın Lecce kentinden dönen Özlem Gezgin, İtalyanların çalışma disiplinine dikkat çekerek; "8 saat dolunca set bitiyor, çok kuralcılar" dedi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Özlem Gezgin, köpeğiyle birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 'Hayalet Sevgili' filminin çekimleri için İtalya'nın Lecce kentinde bulunan Gezgin, set dönüşü İstanbul hasretini dile getirdi. Gezgin; "İstanbul'u özledim ama İtalya da çok güzeldi. 5 kilo alıp döndüm, onları burada sporla vereceğim" dedi.
Projeye ilişkin detayları da paylaşan oyuncu, "Timur Acar ve Müjde Uzman da kadrodaydı. Müjde, ablamı oynadı. Kendi ablam bana bu kadar benzemiyor. Lecce harika bir kasaba, filmde çok güzel görüntüler olacak. Üç hafta orada kaldık, ben köpeğimle biraz daha erken gittim. Toplamda bir ay kaldım. İlk günler ödem olmasın diye dikkat ettim ama setin son günlerinde üç öğün makarna yedim" ifadelerini kullandı.
"ÇOK KURALCILAR"
İtalya ve Türkiye'deki set koşullarına da değinen Özlem Gezgin, iki ülke arasındaki çalışma farklarına dikkat çekti. Gezgin; "İtalyanlar müthiş çalışıyor. Ekipten birkaç kişi Türkiye'ye gelmek istedi, 'Gelmeyin, burada mutluyuz' dedim. İtalya'da günlük 8 saat çalışıyorsunuz. Türkiye'de 14 - 15 saat sette kaldığımı hatırlıyorum, hatta bir kez 24 saat çalıştık. Sendika düzenlemeleriyle eskisi kadar yoğun değil ama İtalya'da 8 saat dolunca ekip toplanıp gidiyor. Çok kuralcılar. Çalışma saatleri konusunda bizden öndeler" dedi.