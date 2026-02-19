Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Özlem Gezgin, köpeğiyle birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 'Hayalet Sevgili' filminin çekimleri için İtalya'nın Lecce kentinde bulunan Gezgin, set dönüşü İstanbul hasretini dile getirdi. Gezgin; "İstanbul'u özledim ama İtalya da çok güzeldi. 5 kilo alıp döndüm, onları burada sporla vereceğim" dedi.

Projeye ilişkin detayları da paylaşan oyuncu, "Timur Acar ve Müjde Uzman da kadrodaydı. Müjde, ablamı oynadı. Kendi ablam bana bu kadar benzemiyor. Lecce harika bir kasaba, filmde çok güzel görüntüler olacak. Üç hafta orada kaldık, ben köpeğimle biraz daha erken gittim. Toplamda bir ay kaldım. İlk günler ödem olmasın diye dikkat ettim ama setin son günlerinde üç öğün makarna yedim" ifadelerini kullandı.