Tara de Vries, Hürrem Sultan kostümü ile büyüledi

1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries, Hürrem Sultan kostümü ile Bongkok’taki podyumu büyüledi. Her ülkenin geleneksel kostümlerinin sergilendiği özel gecede Tara’nın sultan kostümü en çok alkış alan tasarım oldu