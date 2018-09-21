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Tescilli güzel Özlem Kaymaz sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu sabah ben gözümü yavrumun bu gülüşü ile açtım... Tahmin ettiğiniz üzere Türkiye Güzellik yarışması finalisti... Ne kadar saf ve temiz ve içimi titreten bir gurur yaşadığımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum."