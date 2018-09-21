SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries Miss Turkey adayları arasında!

21.09.2018 - 12:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Miss Turkey 2018 finalistleri nihayet belli oldu. Jüri üyeleri, 226 aday arasından 20 aday seçti. Miss Turkey adayları arasında 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın Hollandalı Watze de Vries ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tara Madelein De Vries de var!

  • 1 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    1 | 31

    1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries ilk 20'ye girerek 2018 Miss Turkey finalisti oldu.

  • 2 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    2 | 31

    Tescilli güzel Özlem Kaymaz sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu sabah ben gözümü yavrumun bu gülüşü ile açtım... Tahmin ettiğiniz üzere Türkiye Güzellik yarışması finalisti... Ne kadar saf ve temiz ve içimi titreten bir gurur yaşadığımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum."

  • 3 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    3 | 31

    "Hepimizin bir hikayesi var... Bizimkine yeni sayfalar eklenirken.., sizlerle paylaşabilmek ne güzel. Rabbim hepimizin evlatlarına önce sağlık, sonra hayallerini gerçekleştirecek güç versin. Şükürler olsun... O güzel yüreğinin ışığı yüzündenn, gülüşünden eksik olmasın. Canım kızım" açıklamasını yaptı.

  • 4 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    4 | 31

    Annesinin yolundan ilerleyen 19 yaşındaki güzel Hollanda'da doğdu. 

  • 5 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    5 | 31

    1.77 boyundaki Tara, Koç üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.

  • 6 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    6 | 31

    Instagram'da yaklaşık 15 bin takipçisi bulunan Tara sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

  • 7 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    7 | 31

    İşte Tara'nın sosyal medya paylaşımları ve Miss Turkey finaline kalan diğer adaylar...

  • 8 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    8 | 31
  • 9 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    9 | 31
  • 10 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    10 | 31
  • 11 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    11 | 31
  • 12 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    12 | 31
  • 13 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    13 | 31

    MISS TURKEY ADAYLARI AÇIKLANDI

    1-Şevval Şahin

    Yaş 19

    Boy 1,82

    Doğum Yeri İstanbul

  • 14 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    14 | 31

    2-Deren Ertaş

    Yaş 20

    Boy 1,80

    Doğum Yeri Kırklareli

  • 15 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    15 | 31

    3- Sena Yağmur Çelik

    Yaş 20

    Boy 1,80

    Doğum Yeri İstanbul

  • 16 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    16 | 31

    4-Göksu Oral

    Yaş 22 

    Boy 1,80

    Doğum Yeri İstanbul

  • 17 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    17 | 31

    5- Cansu Erdönmez

    Yaş 24

    Boy 1,78

    Doğum Yeri İstanbul

  • 18 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    18 | 31

    6- Bilge Uluğ

    Yaş 22

    Boy 1,78

    Doğum Yeri İstanbul

  • 19 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    19 | 31

    7-Yasemin Aşkın

    Yaş 23

    Boy 1,78

    Doğum Yeri Almanya

  • 20 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    20 | 31

    8- Gülsüm İlayda Özülke

    Yaş 21 

    Boy 1,76

    Doğum Yeri Denizli

  • 21 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    21 | 31

    9- Aylin Sabrina White

    Yaş 21

    Boy 1,73

    Doğum Yeri Dubai

  • 22 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    22 | 31

    10- Roda Irmak Kalkan

    Yaş 18 

    Boy 1,72

    Doğum Yeri İstanbul

  • 23 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    23 | 31

    11- Çiçek Arsu

    Yaş 23

    Boy 1,71

    Doğum Yeri Gaziantep

  • 24 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    24 | 31

    12- Beray Kocabaş

    Yaş 26

    Boy 1,74

    Doğum Yeri İstanbul

  • 25 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    25 | 31

    13- Dilara Yılmaz

    Yaş 21

    Boy 1,73

    Doğum Yeri Almanya

  • 26 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    26 | 31

    14-Işıl Coşkun

    Yaş 20

    Boy 1,76

    Doğum yeri İstanbul

  • 27 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    27 | 31

    16- Meltem Kırbaş

    Yaş 21

    Boy 1,77

    Doğum Yeri İzmir

  • 28 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    28 | 31

    17- Tuna Salon

    Yaş 22

    Boy 1,79

    Doğum yeri Balıkesir

  • 29 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    29 | 31

    18- Buse Akar

    Yaş 21

    Boy 1,78

    Doğum yeri Marmaris

  • 30 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    30 | 31

    19- Lale Zuzanna Onuk

    Yaş 20

    Boy 1,80

    Doğum yeri İstanbul

  • 31 Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Miss Turkey adayları arasında!
    31 | 31

    20- Damla Özdemir

    Yaş 21

    Boy 1,82

    Doğum yeri İstanbul

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X