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HABERTURK.COM

14 Nisan’da ilk kez Disney+’ta izleyicilerle buluşacak ‘Özür Dilerim’ filminden ilk görüntüler bugün yayınlandı. İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği ve başrolü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile üstlendiği ‘Özür Dilerim’den yayınlanan ilk tanıtım, eğlence ve macera dozu yüksek bir filmin geldiğinin sinyallerini veriyor.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak’ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile paylaştığı filmin ilk tanıtımı yayınlandı. 14 Nisan’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanan ve şimdiden seyirciye eğlencesi yüksek dakikalar vadeden ‘Özür Dilerim’in tanıtım videosunda, karakterlerin komik ve maceralı anlarına tanık olunuyor.

İbrahim Büyükak’ın 'Erkin’i, Oğuzhan Koç’un kardeşi 'Koray’ı ve Gizem Karaca’nın ise eski nişanlısı 'Merve’yi canlandırdığı filmde Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi usta ve genç oyuncular onlara eşlik ediyor.

Bir deniz fenerinde bekçi olan 'Erkin', 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan 'Erkin', bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı 'Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan 'Erkin', maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.