Geçen yıl hayatını kaybeden 'Karanlıklar Prensi' lakaplı efsanevi şarkıcı Ozzy Osbourne'un adı, torunuyla yaşayacak. 76 yaşında hayata veda eden İngiliz müzisyenin oğlu Jack Osbourne, yeni doğan kızına babası Ozzy'nin adını verdi.

Jack Osbourne ve eşi Aree Gearhart, 5 Mart'ta dünyaya gelen kız çocuklarıyla ilgili Instagram'da yaptıkları ortak açıklamada, "Ozzy Matilda Osbourne ile tanışın" diye yazdı.

Paylaşımda bebek Ozzy'nin uyurken çekilmiş siyah beyaz bir videosu yer alırken, bir not kartında doğum tarihi doğrulandı ve ağırlığının 3,2 kilogram olduğu belirtildi.

Jack Osbourne'un, ölen babasına bir başka gönderme olarak, siyah bir oyuncak yarasanın da bebeğin yanına bırakıldığı görüldü.

Jack Osbourne ve Aree Gearhart çiftinin üç yaşında Maple adında bir kızları daha var. Jack'in ayrıca eski eşi Lisa Stelly'den 13 yaşında Pearl Clementine, 10 yaşında Andy Rose ve yedi yaşında Minnie Theodora adında üç kızı daha bulunuyor.

2019'da Parkinson teşhisi konulan ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, ölümünden önce bir dizi sağlık sorunuyla boğuşuyordu. Sanatçı, ölümünden üç haftadan kısa bir süre önce İngiltere'de, aralarında Metallica ve Guns 'n' Roses'ın da bulunduğu, kendisine ilham veren birçok müzisyenin desteğiyle bir veda konseri vermişti.