        Pablo Laso: Gösterdiğimiz performans kabul edilemezdi

        Pablo Laso: Gösterdiğimiz performans kabul edilemezdi

        EuroLeague'in 19. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 22 sayı farkla 87-65 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, takım olarak öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:15 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:15
        "Gösterdiğimiz performans kabul edilemezdi"
        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Laso, "Galibiyetten dolayı Kızılyıldız'ı kutluyorum. Bu maçın analizini yapmak son derece kolay. İlk yarıda kötü bir performans sergiledik. Gösterdiğimiz performans kabul edilemezdi. Rakibimiz ilk yarı sonunda 20 sayı fark yakaladı." ifadelerini kullandı.

        İkinci yarı pes etmemelerinin önemli olduğunu aktaran Laso, şunları kaydetti:

        "İkinci yarı analizinde ise pes etmemiş olmamız, mücadeleye devam etmiş olmamız önemliydi. Bu ligde rekabetçi olmak istiyorsanız bu özelliğinizi sergilemeniz gerekiyor. Aynaya bakıp kendimizi değerlendirmemiz, koç, oyuncular ve takım olarak samimi bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bugün hayal kırıklığı yaşadığımız açık ama pes etmemeliyiz. Kısacası bugün bizim akşamımız değildi."

        OBRADOVIC: BU MAÇI KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VARDI

        Kızılyıldız Başantrenörü Sasa Obradovic ise Anadolu Efes karşısında iyi oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

        Galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Obradovic, şöyle konuştu:

        "Galibiyeti hak ettik. Maçın başında iyiydik. Hücumda iyiydik ama savunma tarafında da gayet iyiydik. Bu maça ihtiyacımız vardı. Özellikle bu zor takvimde. Burada ilk defa kazandık. Ocak takvimimiz çok zor, bu şekilde devam etmeliyiz. İşin hücum tarafında topu iyi paylaştık. Asist sayımızdan dolayı bu maç sonunda mutlu olmalıyız. Jordan Nwora Avrupa'da pozisyonunda en yetenekli oyunculardan biri. İyi bir savunmacı olarak tanımlamıyor insanlar ama bence oldukça iyi bir savunmacı. Hücumda zaten içeriden dışarıdan sayı bulabiliyor. Bizim takımımızın anahtarı gibi."

