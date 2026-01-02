Pablo Laso: Gösterdiğimiz performans kabul edilemezdi

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Laso, "Galibiyetten dolayı Kızılyıldız'ı kutluyorum. Bu maçın analizini yapmak son derece kolay. İlk yarıda kötü bir performans sergiledik. Gösterdiğimiz performans kabul edilemezdi. Rakibimiz ilk yarı sonunda 20 sayı fark yakaladı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı pes etmemelerinin önemli olduğunu aktaran Laso, şunları kaydetti:

"İkinci yarı analizinde ise pes etmemiş olmamız, mücadeleye devam etmiş olmamız önemliydi. Bu ligde rekabetçi olmak istiyorsanız bu özelliğinizi sergilemeniz gerekiyor. Aynaya bakıp kendimizi değerlendirmemiz, koç, oyuncular ve takım olarak samimi bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bugün hayal kırıklığı yaşadığımız açık ama pes etmemeliyiz. Kısacası bugün bizim akşamımız değildi."

