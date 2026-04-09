        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Pablo Laso: Sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduk - Basketbol Haberleri

        Pablo Laso: Sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduk

        EuroLeague'in 36. haftasında ağırladığı Sırbistan ekibi Partizan'ı 79-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 00:26 Güncelleme:
        "Savunmamız sonucunda topu iyi paylaştık"

        Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, EuroLeague'in 36. haftasında ağırladıkları Sırp ekibi Partizan'ı 79-72 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "SAĞLAM SAVUNMA SONUCUNDA TOPU İYİ PAYLAŞTIK"

        Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Laso, "Çok fazla iyi şey yaptık. Çok fazla da şut kaçırdık. Hücumda bunu yapmak da canımızı yaktı. Bir taraftan da savunmada derli topluyduk. Bu sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduk. Son 6 maçını kazanmış takıma karşı galibiyet elde etmek önemliydi." ifadelerini kullandı.

        SHANE LARKİN AÇIKLAMASI

        Sakatlığını atlatmasının ardından 145 gün sonra formasına kavuşan milli oyuncu Shane Larkin ile ilgili de görüşlerini paylaşan Pablo Laso, şunları kaydetti:

        "Larkin'in performansından memnun değilim. Nedeni ise şu, Larkin'in bu şekilde oynamasını bekliyorum ama bunu çok daha uzun bir süreye yaymasını bekliyorum. Maçtan önce kendisiyle görüştüm. En fazla 15 dakika süre alması konusunda mutabık kaldık. Orada da limitinin 49 saniye üstüne çıkmışız. Ancak bence Larkin'in geri dönüşü takımın öz güvenini kazanması açısından son derece önemliydi. Uzun aradan sonra onu sahada görmekten mutluluk duyuyorum."

