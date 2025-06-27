Pafta numarası nedir? Paftanumarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

PAFTANUMARASI NEDİR?

Pafta numarası, Türkiye’de arsa, tarla, bina ve benzeri taşınmazların kadastro kayıtları içerisinde tanımlanmasını sağlayan temel bilgilerden biridir ve tapu sisteminde yer alan bir konumsal referans niteliği taşır. Kadastro işlemleri sırasında, bir yerleşim yerindeki tüm taşınmazlar belirli ölçüm planlarına göre haritalandırılır ve bu planlar “pafta” adı verilen büyük çizim sayfalarına işlenir. Her pafta, içinde birçok parseli barındırabilir ve bu paftaların her birine ayrı bir numara verilir.

Pafta numarası sayesinde, belirli bir taşınmazın hangi harita üzerinde ve hangi konumsal düzlemde yer aldığı net bir şekilde belirlenebilir. Bu bilgi, imar planı düzenlemelerinde, tapu devri işlemlerinde, belediye yazışmalarında ve müteahhitlerin proje başvurularında sıkça kullanılır. Pafta numarası, parsel ve ada numarası ile birlikte değerlendirilir; çünkü tek başına bir pafta, o alanı genel olarak tanımlasa da, belirli bir taşınmazı göstermesi için diğer iki bilgiyle birlikte ele alınması gerekir.

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Özellikle büyükşehirlerde yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde pafta numarası, mimari proje onaylarından yapı ruhsatlarına kadar birçok aşamada zorunlu olarak istenir. Vatandaşlar bu numarayı, tapu senetlerinde, belediyeden alınan imar çaplarında, kadastro müdürlüklerinden alınan yer bilgisi belgelerinde ya da e-Devlet sistemindeki “Tapu Bilgileri Sorgulama” ekranında görebilir. Bu yönüyle pafta numarası, taşınmazın harita üzerindeki adresidir.

PAFTANUMARASI NASIL GÖREBİLİRİM? Pafta numarasını görmek isteyen bir kişi, bu bilgiye birkaç farklı kaynaktan kolaylıkla ulaşabilir. En yaygın yöntemlerden biri, tapunun resmi belgesini incelemektir. Tapu senedinde, taşınmaza ait bilgiler yer alır ve bu bilgiler arasında "İli", "İlçesi", "Mahallesi", "Ada", "Parsel" gibi detaylarla birlikte pafta numarası da açıkça belirtilir. Bu numara, taşınmazın kadastro haritalarında hangi çizim sayfasında yer aldığını gösterir ve paftaya özel tanımlanmış harfli veya sayılı bir koddur. Büyük şehirlerde pafta numaraları hem harf hem rakam içerir ve geniş bir alanı ifade eden harita bölümlerini temsil eder. Pafta numarasına ulaşmanın bir diğer yolu ise, e-Devlet kapısı üzerinden yapılan tapu ve imar sorgulamalarıdır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu “Tapu Bilgileri Sorgulama” ya da “TKGM Parsel Sorgu Uygulaması” sayesinde taşınmaza ait ada, parsel ve pafta bilgileri kolayca görüntülenebilir. Ayrıca, belediyelerin imar birimleri tarafından verilen imar çapı belgesi, aplikasyon krokisi, ruhsat dosyası ve yapı projeleri içinde de pafta numarası detaylı biçimde yer alır. Vatandaşlar ister belediyeden, ister kadastro müdürlüklerinden bu belgeleri alarak söz konusu numaraya ulaşabilir. İnşaat işlemlerinde, proje onaylarında veya arsa satışı gibi durumlarda pafta bilgisine ihtiyaç duyulur ve resmi kurumlar bu bilgiyi mutlaka talep eder.

PAFTANUMARASI NEREDE YAZAR? Pafta numarası, tapunun ön yüzünde yer alan taşınmaza ait teknik bilgiler kısmında açıkça belirtilir. Büyükşehirlerde yoğun yapılaşma nedeniyle farklı harita bölümlerine ayrılmış alanlarda, taşınmazların konumlarını netleştirmek için kullanılır. Bu numara harfli, rakamlı veya hem harf hem rakam içeren bir kod şeklinde olabilir ve tapu belgesinde “Pafta No” ya da “Pafta” başlığıyla yazılır. Ayrıca belediyelerin imar müdürlüklerinden alınan imar çapı belgesi, yapı ruhsatı evrakı veya aplikasyon krokisi gibi teknik belgelerde de pafta numarası açıkça yer alır. Teknik personeller ve mimarlar için bu bilgi, projelendirme ve izin süreçlerinde zorunludur. Dolayısıyla pafta numarası, hem yazılı belgelerde hem de dijital platformlarda görünür biçimde yer alır ve taşınmazın harita üzerindeki karşılığını ifade eder. REKLAM PAFTANUMARASI NE İŞE YARAR? Pafta numarası, bir taşınmazın kadastro haritalarında hangi çizim planına dahil olduğunu gösteren temel bir tanımlayıcıdır ve gayrimenkul işlemlerinde büyük önem taşır. Türkiye’de tüm taşınmazlar belirli ada ve parsellerle kayıt altına alınırken, bu parsellerin yer aldığı büyük ölçekli haritalar paftalar hâlinde düzenlenir. Her paftaya özgü bir numara verilir ve bu numara sayesinde bir arsanın ya da yapının harita üzerindeki tam konumu belirlenebilir.