Pakistan, ABD Başkanı Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Pakistan Başbakanlık Ofisinden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilimde oynadığı arabuluculuk rolünün, nükleer güç sahibi iki ülke arasında geniş çaplı bir çatışmanın önüne geçtiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, "Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi." denildi.

Trump’ın 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, ABD Başkanının çabalarının barışçıl çözüm ve diyalogdan yana olduğunu gösterdiği ve bunun da "gerçek bir barış elçisi" kimliğini perçinlediği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, Trump’ın Keşmir sorununun çözümüne ilişkin samimi arabuluculuk tekliflerini de memnuniyetle karşıladığını, bu meselenin "Güney Asya’daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği vurgulandı.