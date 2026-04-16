Pakistan: ABD ve İran'ın bir sonraki görüşmesi için tarih belirlenmedi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasındaki bir sonraki görüşmenin tarihinin belli olmadığını belirtti.

Pakistan tarafından yapılan açıklamada, "Washington ve Tahran arasındaki iletişim kanallarını açık tutuyoruz. ABD ve İran arasındaki bir sonraki görüşmeler için henüz tarih belirlenmedi." denildi.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri,Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.