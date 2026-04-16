        Haberler Dünya Pakistan: ABD ve İran'ın bir sonraki görüşmesi için tarih belirlenmedi | Dış Haberler

        Pakistan: ABD ve İran'ın bir sonraki görüşmesi için tarih belirlenmedi

        Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "ABD ve İran arasındaki bir sonraki görüşmeler için henüz tarih belirlenmedi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:28
        ABD-İran görüşmesinin tarihi belli mi?

        Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasındaki bir sonraki görüşmenin tarihinin belli olmadığını belirtti.

        Pakistan tarafından yapılan açıklamada, "Washington ve Tahran arasındaki iletişim kanallarını açık tutuyoruz. ABD ve İran arasındaki bir sonraki görüşmeler için henüz tarih belirlenmedi." denildi.

        Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

        Washington ve Tahran yönetimleri,Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

        İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!

        Kahramanmaraş'ta, şehir merkezindeki bir Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekilperi sevk edildi. Olayda yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye özel harekat birimleri de sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"