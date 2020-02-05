Hem sağanak hem fırtına!

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmayan sanıklar Emre ve Can Paksoy’u avukatları temsil etti. Sinem Erköseoğlu’nun annesi Feray Kural ve babası Ergun Erköseoğlu da duruşmada hazır bulundu.

HER İKİ SANIĞIN DA CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşma savcısının sanık Can Paksoy hakkında verdiği mütalaaya katıldıklarını belirten baba Ergun Erköseoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, sanık Emre Paksoy yönündeki beraat görüşünü kabul etmediklerini söyledi.

Her iki sanığın da eylemden sorumlu olduğunu belirten Epözdemir, iki sanığın da müebbet hapis cezasına çarptırılması ve haklarında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

SOFYA’YA GİTTİ

Avukat Rezan Epözdemir, karar arasında mahkemeye dilekçe vererek savcının mütalaasının verilmesinden sonra 6 Ocak 2020’de sanık Can Paksoy’un gece saat 23.25’te Bulgaristan Sofya’ya gittiğini ve geri dönmediğini ileri sürdü.

SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan anne Feray Kural, Can ve Emre Paksoy kardeşlerin cezalandırılmasını isteyerek, "Kızımın 2010 yılında buradaki güzel hayatından nasıl gönderildiğini öğrenmek istiyorum” dedi.

"10 YILDIR ADALET TECELLİ ETMEDİ"

Baba Ergun Erköseoğlu ise “10 yıldır adalet maalesef tecelli edemedi. 10 yıl sonra iddia makamı bizim söylediğimiz iddiaları dile getirdi. En son sözü siz söyleyeceksiniz. Türk adaletine güveniyorum” dedi.

İKİ SANIĞA DA BERAAT

Paksoy kardeşlerin avukatları Köksal Bayraktar ve Dilek Helvacı, müvekkilleri Can Paksoy’un, Sinem Erköseoğlu’nu öldürmesini gerektiren bir sebep ve husumet bulunmadığını söyleyerek aralarında bir tartışma olduğuna dair bir delil olmadığını ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, Can ve Emre Paksoy’un “kasten öldürme” suçunu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verdi.

BABA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşma çıkışında karara tepki gösteren Ergun Erköseoğlu, “Yazın bunları Sofya’ya kaçmış. Hepsini yazın” dedi.