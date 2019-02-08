Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de Erzurum'da görev yapan kurum müdürleriyle bir araya gelen Vali Memiş, aydınlatılmış pistte kar yağışı altında kayak yaptı.
Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Aralık 2018 itibarıyla Türkiye'de ilk kış turizmini başlatan ilin Erzurum olduğunu hatırlattı.
Türkiye'nin en iyi kayak pistlerine sahip ilin Erzurum olduğunu belirten Memiş, "Kayak sporu ve kış turizmi için en güzel destinasyonun Palandöken olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. Toplamda 45 kilometrelik pist uzunluğuyla ve özellikle Ejder dediğimiz güney pistimizle 15 kilometre kesintisiz kayak keyfini konuklarımız yaşıyor." dedi.
Ziyaretçi rakamlarına da değinen Memiş, "Bu yıl rakamlardan görüyoruz ki Palandöken'e gelen ziyaretçi sayısında yüzde 150 bir artış var. Şu anda gelen toplam ziyaretçi sayısında 530 bin rakamına ulaştık. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve bütün Erzurum olarak 1 milyon hedefini koymuştuk." diye konuştu.
"6 BİN 200 METRE AYDINLATILMIŞ PİST"
Vali Memiş, Palandöken Dağı'nın yeni bir 5 yıldızlı otele daha kavuşacağına işaret ederek, bütün ekiplerle gelen konuklara hizmete hazır olduklarını dile getirdi.
Misafirlerin konforu ve rahatı için her türlü çabanın gösterildiğini aktaran Memiş, "Palandöken'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de bugün şu saatte gördüğünüz gibi gece kayağına uygun pistlerinin olması. Hem 5 yıldızlı otellerimizin hem de Büyükşehir Belediyemizin bu sağladığı imkanlar sayesinde 6 bin 200 metre uzunluğunda gece kayağı yapılacak pistlerimiz de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Memiş, Palandöken'in ufak eksikler giderildikten sonra önümüzdeki yıl daha iyi noktalarda olacağına inandığını sözlerine ekledi.
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