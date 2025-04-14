Paleo diyeti nedir ve nasıl yapılır? Paleo diyeti örnek menü listesi

Günümüzde sağlıklı yaşam arayışları, geçmişin izlerini taşıyan beslenme modellerine yönelimi artırıyor. Paleo diyeti de bu kapsamda öne çıkan, ilkel çağların yeme alışkanlıklarını temel alarak geliştirilmiş bir beslenme sistemi. "Taş devri diyeti" olarak da bilinen bu diyet, işlenmemiş, doğal besinleri temel alarak modern çağın getirdiği sağlık problemlerine karşı bir duruş sunuyor. Peki paleo diyeti tam olarak nedir, nasıl yapılır, kimler için uygundur ve hangi menü seçeneklerini içerir? İşte detaylar.

PALEO DİYETİ NEDİR?

Paleo diyeti, insanın avcı-toplayıcı dönemlerdeki beslenme alışkanlıklarına dayanan bir diyet türüdür. Bu yaklaşım, tarımın ve hayvancılığın henüz gelişmediği, insanların doğada buldukları yiyeceklerle beslendiği zamanlara dönüşü temsil eder. Diyetin temelinde; sebzeler, meyveler, et, balık, yumurta, kabuklu yemişler ve doğal yağlar yer alırken, işlenmiş gıdalar, tahıllar, süt ürünleri ve rafine şekerler tamamen dışarıda bırakılır.

REKLAM Bu beslenme şekli, vücudun daha doğal bir şekilde çalışmasını, sindirimi kolaylaştırmasını ve modern hastalıkların riskini azaltmayı hedefler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirme, enerji seviyesini artırma ve kilo kontrolü sağlama gibi etkileriyle de dikkat çeker. PALEO DİYETİ NASIL YAPILIR? Paleo diyetine başlamak, yalnızca belli yiyecekleri tüketmekten ibaret değildir. Aynı zamanda beslenme kültürünü, yiyeceğe bakış açısını ve alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmek gerekir. İşlenmiş hiçbir ürün bu diyette yer almaz. Etiket okuma alışkanlığı, dışarıda yemek yeme tercihlerinin gözden geçirilmesi ve mutfakta geçirilen sürenin artması gibi değişiklikler gerekebilir. Paleo diyeti uygularken: Doğal kaynaklı proteinler (serbest gezen tavuk, otla beslenen kırmızı et, av balıkları) tercih edilir.

Taze sebze ve meyveler diyetin temelini oluşturur.

Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, hindistancevizi yağı, avokado) kullanılır.

Kabuklu yemişler ve tohumlar ölçülü şekilde tüketilir.

Tahıllar, baklagiller, süt ve süt ürünleri, şekerli gıdalar ve işlenmiş her tür ürün diyetten çıkarılır.

İçme suyu dışında, bitki çayları ve hindistancevizi suyu gibi doğal içecekler tercih edilir. Bu diyetin sürdürülebilir olması için önceden planlama yapılması ve tarif çeşitliliği sağlanması önemlidir. REKLAM PALEO DİYETİ FAYDALARI Paleo diyetinin savunucuları, bu beslenme düzeninin vücudu en doğal haline kavuşturduğunu ve birçok modern rahatsızlığın önüne geçtiğini savunur. Yapılan bazı araştırmalar da bu görüşleri destekleyebilir.