Paleografya Nedir ve Neyi İnceler? Paleografyanın Tarih Bilimine Katkıları Nedir?

Eski yazı anlamına gelen paleografya eski yazıları inceleyen ve bu yazıları deşifre eden bir bilim dalıdır. Geçmiş dönemlerde yaşamış topluluklara ait olan yazı dillerini inceleyerek neler yazdığını anlamaya yardımcı olan bu bilim dalı tarihe ışık tutar. Peki paleografyanın tarih bilimine katkıları nelerdir? Konu ile ilgili tüm detayları yazının devamında okuyabilirsiniz…

PALEOGRAFYA NEDİR?

Paleografya, insanlık tarihi boyunca kullanılmış olan alfabeleri deşifre ederek yazılı belgelerin okunmasını sağlayan bir bilimdir. Peki paleografya nedir? Yunanca “eski yazı” anlamına gelen “palaios graphe” kelimesinden gelen paleografya tüm insanlık tarihi boyunca kullanılmış olan yazı tiplerinin okunmasına ve incelenmesine dayalı olan bir bilim dalıdır.

Geçmiş topluluklara ait yazıları inceleyerek tarihi olaylara ışık tutan bu bilim dalı çalışması zor bir alandır. Tarih boyunca hazırlanmış olan yazılı belgelerin okunmasını ve en doğru şekilde anlaşılmasına yardımcı olan bir bilim dalı olan paleografya bu toplulukların yaşantılarından tutun o dönemki savaşları ve antlaşmalara dair pek çok tarihsel olayın anlaşılması için ışık tutar.

Paleografya ile ilgilenen kişilere ise “epigrafist” ya da “yazıt bilimci” denir. Peki paleografiye yardımcı olan bilimler nelerdir? Paleografiye yardımcı olan bilimler arasında filoloji ve epigrafi vardır.

PALEOGRAFYA NEYİ İNCELER?

Paleografya eski topluluklara ait olan alfabeleri ve yazılı eserler gibi tüm tarihi unsurları inceleyen bir dil bilimidir. Peki, paleografya neyi inceler? Paleografya, dünya üzerinde var olan eski toplulukların dilini öğrenmek ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için bu topluluklara ait yazılı eserleri inceleyen bir bilimdir.

Palegorafya bir dilin literatürünü, harf biçimini, kısaltmalarını, noktalamalarını, alfabelerinde yer alan değişiklikleri ve yazı yüzeylerini inceler. Ancak paleografya yazılmış olan edebi eserlerin içeriğini incelemez.

Paleografya, antik uygarlıkların deneyimlerini günümüze aktararak bu deneyimlerden yararlanmaya yardımcı olur. Bunun için diğer bilim dalları ile ortaklaşa çalışarak antik uygarlıkları en doğru şekilde inceler ve yazılarını da buna uygun olarak deşifre eder. Eski yazı bilimi olarak da bilinen paleografya çivi yazısı, hiyeroglif, Orhun ve Uygur yazıları, Arap yazısı, Kiril alfabesi ve Latin alfabesi gibi çeşitli yazı dillerini inceler.