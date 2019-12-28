Palmares Ödülleri dağıtıldı

PTT AŞ ve TFDF iş birliği ile hayata geçen, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Millî Mücadele kapsamında izlediği yol takip edilerek gerçekleştirilen Milli Pul Sergilerinin 2019 yılı finalinde ödül gecesi heyecanı yaşandı. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve TFDF 2'nci Başkanı Murat Hazinedaroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşen Palmares Ödül Töreni'nde koleksiyonerlere çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

PTT AŞ adına verilen Milli Büyük Ödülü'nü 'Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Havacılık Faaliyetleri' konulu koleksiyonuyla Selçuk Akar alırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına verilen Milli Büyük Onur Ödülü "Aydın Vilayeti Posta Tarihi" konulu koleksiyonuyla Hakan Berkil'in oldu. Ödül gecesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği konser, özel defile ve son olarak folklor gösterileri ile sona erdi.

'Millî Mücadelenin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon' sloganıyla İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan Pul Sergileri; sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta gerçekleştirildi. Millî Mücadele Sergilerinin 2019 yılı finali; Ankara PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen Ankara Milli Pul Sergisi ile yapıldı. 2023 yılında sona erecek olan proje, 2020 yılında İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kars'ta yapılacak sergilerle devam edecek.