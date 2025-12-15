Pamela Anderson, Liam Neeson ile aşk yaşadıklarını doğruladı

Pamela Anderson ile 'Çıplak Silah' (The Naked Gun) filmindeki rol arkadaşı Liam Neeson'ın arasında yakınlaşma olduğu söylentisi doğru çıktı. Anderson'a, People Dergisi'ne verdiği röportajda, Neeson ile ilişki yaşayıp yaşamadığı soruldu. Anderson; "İlla bilmeniz gerekiyorsa, Liam ve ben kısa bir süre romantik bir ilişki yaşadık. Ancak bu, filmin çekimleri bittikten sonra oldu" diye itiraf etti.

Anderson, Neeson'ın New York'un kuzeyindeki evinde samimi bir hafta geçirdiklerini açıklarken, "Kendi odam vardı. Asistanlarımız da geldi. Hatta ailemiz bile uğradı" dedi.

REKLAM

Pamela Anderson, küçük bir Fransız restoranında akşam yemeğine gittiklerini, Liam Neeson'ın kendisini 'Geleceğin Bayan Neeson'u' olarak tanıttığını anlattı.

"Birlikte eğleniyoruz" diyen Pamela Anderson, yakınlaşmalarına 'reklam ilişkisi' yorumları yapılmasına güldüğünü söyledi. "'Reklam hilesi mi? Bu gerçek. Gerçek duygularımız var' diyordum. Liam'ı çok seviyorum ama dürüst olmak gerekirse çok daha iyi arkadaşız” dedi.

Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın arasındaki aşk dedikodusu, yaz aylarında 'Çıplak Silah' filminin tanıtımını yaptıkları dönemde, birbirlerine kameralar önünde yakınlık göstermeleri sonucu ortaya çıkmıştı.