Pamela Anderson, Liam Neeson ile aşk yaşadıklarını doğruladı
Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın arasında aşk dedikodusu, başrolleri paylaştıkları 'Çıplak Silah' filminin tanıtımı esnasında samimi görüntüler vermeleri sonucu ortaya çıkmıştı. Anderson'dan söylentilere doğrulama geldi. Ancak aşk kısa sürdü
Pamela Anderson ile 'Çıplak Silah' (The Naked Gun) filmindeki rol arkadaşı Liam Neeson'ın arasında yakınlaşma olduğu söylentisi doğru çıktı. Anderson'a, People Dergisi'ne verdiği röportajda, Neeson ile ilişki yaşayıp yaşamadığı soruldu. Anderson; "İlla bilmeniz gerekiyorsa, Liam ve ben kısa bir süre romantik bir ilişki yaşadık. Ancak bu, filmin çekimleri bittikten sonra oldu" diye itiraf etti.
Anderson, Neeson'ın New York'un kuzeyindeki evinde samimi bir hafta geçirdiklerini açıklarken, "Kendi odam vardı. Asistanlarımız da geldi. Hatta ailemiz bile uğradı" dedi.
Pamela Anderson, küçük bir Fransız restoranında akşam yemeğine gittiklerini, Liam Neeson'ın kendisini 'Geleceğin Bayan Neeson'u' olarak tanıttığını anlattı.
"Birlikte eğleniyoruz" diyen Pamela Anderson, yakınlaşmalarına 'reklam ilişkisi' yorumları yapılmasına güldüğünü söyledi. "'Reklam hilesi mi? Bu gerçek. Gerçek duygularımız var' diyordum. Liam'ı çok seviyorum ama dürüst olmak gerekirse çok daha iyi arkadaşız” dedi.
Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın arasındaki aşk dedikodusu, yaz aylarında 'Çıplak Silah' filminin tanıtımını yaptıkları dönemde, birbirlerine kameralar önünde yakınlık göstermeleri sonucu ortaya çıkmıştı.
Liam Neeson'ın oyuncu eşi Natasha Richardson, 2009'da kayak kazasında hayatını kaybettiğinde 45 yaşındaydı.Pamela Anderson ile eski eşi Rick Salomon
Pamela Anderson'ın başından bugüne dek 5 evlilik geçti. 1995 - 1998 arasında Tommy Lee, 2006 - 2007 arasında Kid Rock ile evlilik yaşadı. Rick Salomon ile iki kez evlendi. Önce 2007'de evlendi ve bir yıl sonra boşandı, ardından 2014'te tekrar evlendi ve 2015'te boşandı. Anderson, son evliliğini Dan Hayhurst ile 2020 - 2022 arasında yaptı.