Panagiotis Konstantinidis kimdir?

Suvivor 2019'da sona doğru yaklaşırken, şampiyonun kim olacağını merak konusu. Panagiotis Konstantinidis sosyal medyada büyük bir kitleye sahip ve Yunanistan'da sevilen bir karakter. Sporcu bir kişiliği olan Panagiotis Konstantinidis'ın hayatını merak eden hayranları sosyal medyayı alt üst etti işte sizler için Panagiotis Konstantinidis'ın hayatı.

PANAGİOTİS KONSTANTİNİDİS'İN BİYOGRAFİSİ



Panagiotis Konstantinidis 24 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Atletlere özel beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Başlıca uğraştığı spor dövüş sanatları. Hayatında en mutlu olduğu an Balkan Şampiyonası'nda karatede aldığı altın madalya. Kendini hızlı ve yarışçı biri olarak görüyor.