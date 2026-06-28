Panama: 0 - İngiltere: 2 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 3. ve son maçında İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Jude Bellingham ile Harry Kane'nin golleriyle galibiyete uzanan İngiltere, grubu 7 puanla zirvede tamamladı ve adını son 32'ye yazdırdı. Puansız kalan Panama ise organizasyona veda etti.
Giriş: 28 Haziran 2026 - 01:55 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 3. ve son maçında Panama ile İngiltere kozlarını paylaştı.
ABD'nin Metlife Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan İngiltere, grubu 7 puanla lider bitirerek son 32'ye kaldı.
İngilizler'e galibiyeti getiren golleri 62'de Jude Bellingham ve 67. dakikada Harry Kane attı.
Öte yandan 0 puanla turnuvadan elenen Panama Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı sağ bek oyuncusu Amir Murillo, ilk 11'de başladı ve mücadelenin tamamında sahada kaldı.
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