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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Panathinaikos: 2 - Lamia: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Panathinaikos: 2 - Lamia: 2 MAÇ SONUCU

        Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 23:50 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:50
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        Panathinaikos Lamia'ya takıldı
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        Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.

        Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

        Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.

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