Panathinaikos: 97 - Kolossos: 102 | MAÇ SONUCU
Yunanistan Ligi'nin 18. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, evinde Kolossos'a 97-102 mağlup oldu. Ergin Ataman'lı Panathinaikos, ligin son sırasında yer alan Kolossos'a yenilince taraftarlar tepki gösterdi.
Yunanistan Ligi'nin 18. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, evinde sürpriz bir mağlubiyet aldı.
Lig sonuncusu Kolossos ile OAKA'da karşılaşan Panathinaikos, sahadan 102-97'lik skorla mağlup ayrıldı. OAKA'da tribünler sonuca çok büyük tepki gösterdi.
Böylece Pana, Yunanistan Ligi'nde 18. maçında 3. yenilgisini aldı ve Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası ikinci bir şok daha yaşadı.
Kolossos ise 18. maçında 5. galibiyetini aldı.